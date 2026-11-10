Seu LinkedIn mostra que você domina IA? O que os recrutadores olham no perfil

Adicionar “inteligência artificial” ao título do LinkedIn pode parecer suficiente para demonstrar familiaridade com a tecnologia.

O problema aparece quando o restante do perfil não apresenta experiências, projetos ou conhecimentos que sustentem essa afirmação.

A maneira como as empresas identificam candidatos está mudando. Segundo o relatório Future of Recruiting 2025, do LinkedIn, 93% dos profissionais de recrutamento entrevistados consideram essencial avaliar corretamente as competências dos candidatos para melhorar a qualidade das contratações.

O levantamento reforça a importância de apresentar habilidades de forma clara.

Para quem utiliza IA no trabalho, isso envolve escolhas que vão desde as palavras utilizadas no perfil até a descrição das atividades realizadas.

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O que chama a atenção dos recrutadores?

O LinkedIn permite que recrutadores pesquisem profissionais considerando experiências, cargos e competências cadastradas.

A seção de habilidades tem papel importante nesse processo. Segundo a própria plataforma, incluir conhecimentos relevantes aumenta as possibilidades de aparecer em buscas relacionadas a essas competências.

Termos como inteligência artificial generativa, análise de dados, automação e engenharia de prompts podem ser pertinentes, dependendo da atuação profissional.

A escolha deve refletir conhecimentos reais. Adicionar habilidades apenas para ampliar a quantidade de palavras-chave pode criar expectativas que não serão sustentadas durante uma entrevista.

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Como demonstrar experiência com inteligência artificial?

A descrição das experiências profissionais oferece espaço para explicar como a tecnologia foi utilizada.

Na área de marketing, por exemplo, é possível mencionar o uso de IA na elaboração de conteúdos, na organização de pesquisas ou na análise de resultados.

Já profissionais de finanças podem destacar aplicações relacionadas à automação de relatórios e ao tratamento de dados.

Sempre que possível, vale apresentar resultados verificáveis, como redução no tempo de execução ou melhoria de determinado processo.

A seção de projetos também permite registrar atividades desenvolvidas individualmente ou em equipe, incluindo trabalhos realizados durante cursos.

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Certificações fazem diferença no perfil?

Cursos e certificações podem ajudar a demonstrar atualização profissional, especialmente para quem ainda não possui experiência formal utilizando IA.

O LinkedIn oferece campos específicos para registrar formações, instituições responsáveis e credenciais obtidas.

Entretanto, o certificado informa que determinada formação foi concluída. A capacidade de utilizar os conhecimentos adquiridos precisa ser demonstrada por experiências e aplicações concretas.

Como ajustar o LinkedIn para oportunidades em IA?

Antes de editar o perfil, vale analisar descrições de vagas na área desejada e identificar quais competências aparecem com maior frequência.

O próximo passo é revisar o título profissional, o resumo e as experiências, incorporando termos pertinentes sem comprometer a naturalidade do texto.

Projetos relevantes podem complementar essas informações, permitindo que recrutadores conheçam melhor o trabalho realizado.

A atualização deve acompanhar o desenvolvimento profissional. À medida que novas habilidades são adquiridas, experiências e resultados podem ser acrescentados ao perfil.

O objetivo é permitir que quem avalia uma candidatura compreenda quais ferramentas o profissional conhece, como foram utilizadas e que contribuição trouxeram para suas atividades.