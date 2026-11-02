Como a formação continuada pode aumentar seu salário — e o que dizem as pesquisas

Um diploma pode continuar influenciando a remuneração anos depois da formatura. Mas, para profissionais que já concluíram a graduação e estão no mercado de trabalho, surge outra questão: investir em novos cursos realmente aumenta as chances de ganhar mais?

Pesquisas internacionais identificam diferenças expressivas de remuneração entre trabalhadores com distintos níveis de formação.

O avanço da inteligência artificial acrescenta uma variável a essa discussão, já que tecnológicas específicas passaram a apresentar vantagens salariais em determinadas ocupações.

Os números, porém, exigem uma distinção importante entre ganhar mais por possuir determinada qualificação e receber um aumento como consequência direta de um curso.

Uma única oferta, diversas possibilidades de formação. Aproveite a Black Friday para ter 10 anos de acesso a todos os MBAs online da EXAME Saint Paul.

QUERO APROVEITAR A BLACK FRIDAY

O que as pesquisas mostram sobre educação e salário?

O relatório Education at a Glance 2026, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), aponta que trabalhadores com ensino superior completo recebem, em média, 54% mais do que aqueles cuja maior escolaridade é o ensino médio, considerando profissionais que trabalham em tempo integral durante todo o ano.

A vantagem chega a 80% para quem possui mestrado, doutorado ou formação equivalente, na comparação com trabalhadores que concluíram apenas o ensino médio.

Os percentuais representam diferenças médias entre grupos. Não significam que obter uma pós-graduação provoque automaticamente um aumento salarial dessa proporção.

Experiência, ocupação, setor econômico e características individuais também influenciam os rendimentos.

Planeje seus próximos passos profissionais com mais possibilidades de formação. Na Black Friday da EXAME Saint Paul, você tem 10 anos de acesso a todos os MBAs online.

QUERO CONFERIR A OFERTA

Qual é o impacto das competências em inteligência artificial?

Segundo o Global AI Jobs Barometer 2025, da consultoria PwC, vagas que exigiam habilidades em inteligência artificial ofereciam remuneração média 56% superior à de funções comparáveis que não exigiam essas competências.

O levantamento analisou anúncios de emprego de diferentes países e considerou conhecimentos como aprendizado de máquina e engenharia de prompts, técnica de elaboração de instruções para sistemas de IA.

O resultado indica valorização dessas habilidades, mas não comprova que um curso específico produza o mesmo ganho salarial.

A escassez de profissionais qualificados e as exigências de cada função ajudam a explicar as diferenças observadas.

A Black Friday da EXAME Saint Paul chegou. Garanta acesso a todos os MBAs online da instituição por 10 anos e amplie suas possibilidades de desenvolvimento profissional.

QUERO GARANTIR MEU ACESSO

Como escolher uma formação com potencial de retorno?

Antes da matrícula, vale identificar quais competências aparecem nas vagas desejadas e quais ainda faltam no currículo.

Para quem trabalha com análise de dados, por exemplo, aprender Python e aplicações de IA pode ampliar as possibilidades de atuação. Profissionais de gestão podem priorizar formações voltadas à avaliação de projetos tecnológicos e à automação de processos.

O investimento deve considerar preço, carga horária, reconhecimento da formação e oportunidades reais de aplicar o conteúdo.

Comparar faixas salariais de vagas semelhantes, com e sem determinada exigência técnica, oferece uma referência adicional.

A formação continuada pode contribuir para promoções, mudanças de emprego ou acesso a funções mais bem remuneradas.