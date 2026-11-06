Microsoft encerra gradualmente acordo de nuvem para IA com Oracle

A Microsoft está encerrando gradualmente um acordo com a Oracle para alugar capacidade de computação em nuvem destinada à inteligência artificial, segundo a Bloomberg. Pelo contrato, a empresa recorria a servidores de outra fornecedora para obter poder de processamento.

O serviço perdeu utilidade porque dependia de chips de uma geração mais antiga da Nvidia, que já não atendiam às especificações da Microsoft, de acordo com fontes ouvidas pela agência. A mudança faz parte de uma reavaliação das parcerias e dos gastos com infraestrutura de IA.

A Oracle sustenta que a demanda por sua infraestrutura continua forte, inclusive para processadores mais antigos. Em setembro, a companhia informou que capacidade com GPUs que chegara ao momento de renovação foi recontratada por valores 20% superiores aos anteriores.

Por que a Microsoft recorreu a outra nuvem

Alugar servidores de terceiros permite ampliar a capacidade disponível enquanto os próprios data centers crescem. É uma das formas de acompanhar a procura por sistemas que treinam modelos de IA ou executam suas respostas, duas tarefas que exigem grandes volumes de processamento.

A relação entre Microsoft e Oracle nesse mercado tem um precedente público. Em junho de 2024, as empresas anunciaram uma parceria com a OpenAI para estender a plataforma de IA do Azure à Oracle Cloud Infrastructure. O objetivo era fornecer capacidade adicional à criadora do ChatGPT.

Esse tipo de colaboração aproxima empresas que também disputam os mesmos clientes. Na corrida por infraestrutura de IA, uma fornecedora de nuvem pode ser, ao mesmo tempo, compradora de processamento de uma concorrente.

Para atender à demanda por IA, as gigantes da nuvem também alugam capacidade umas das outras.

Oracle vê demanda mesmo por chips antigos

O argumento da Oracle é que os equipamentos continuam encontrando clientes. Na apresentação dos resultados de setembro, o co-CEO Clay Magouyrk disse que a capacidade de GPUs cujos contratos chegaram à renovação no trimestre havia sido renovada ou contratada novamente com o ágio de 20%. A maioria desses chips tinha quatro anos ou mais.

O balanço também mostra a escala dessa expansão. No trimestre encerrado em agosto, a receita de infraestrutura de nuvem da Oracle cresceu 121% em relação ao mesmo período do ano anterior, para US$ 7,4 bilhões. A companhia afirmou ter disponibilizado mais de 300 mil GPUs a seus clientes de nuvem de IA desde o encerramento do trimestre anterior.

Segundo a Oracle, a capacidade de GPUs que chegou à renovação foi recontratada por preços 20% maiores.

A revisão vai além do contrato com a Oracle

Em outra reportagem, publicada na quinta-feira, 5, a Bloomberg informou que a Microsoft reforçou a fiscalização de projetos de data centers de Nebius, IREN e Nscale. A empresa estaria se afastando de iniciativas consideradas arriscadas e discutindo a assinatura de novos contratos com essas fornecedoras, conhecidas como neoclouds por concentrarem sua oferta em infraestrutura para IA.

À Reuters, a Microsoft afirmou que sua estratégia combina instalações próprias, imóveis alugados e parcerias com terceiros. A empresa também investe em chips próprios para controlar custos e desempenho, ampliando as opções de tecnologia usadas em seus serviços.

A necessidade de processamento segue se traduzindo em desembolsos elevados. No trimestre encerrado em setembro, os investimentos de capital da Microsoft, incluindo arrendamentos, somaram US$ 45,2 bilhões. A revisão dos fornecedores ocorre em meio a essa expansão, com a escolha dos equipamentos e os prazos de entrega no centro das decisões.