Sem 'alucinar': startup suíça cria IA que admite quando não sabe a resposta

RESUMO ＋ A startup suíça Ammonix, fundada pelo ex-CEO da Cortex Peter Ruppersberg, criou uma arquitetura de agentes de IA que aprende padrões específicos de empresas e consegue indicar quando não tem informação suficiente para decidir. A proposta é combinar modelos especializados com modelos de linguagem para criar sistemas mais auditáveis, eficientes e controláveis.

Uma startup suíça quer mudar a lógica dos agentes de inteligência artificial (IA): em vez de refazer o raciocínio a cada tarefa, os sistemas da Ammonix aprendem padrões específicos de uma empresa e sinalizam quando não têm informação suficiente para responder.

A empresa, com sede em Blonay, na Suíça, e Wilmington, nos Estados Unidos, deixou o chamado "modo invisível" (quando a tecnologia é criada longe do público e dos concorrentes), nesta terça-feira, 22, depois de mais de um ano desenvolvendo em sigilo uma arquitetura própria para agentes de IA.

A proposta é permitir que empresas treinem e operem sistemas de decisão próprios, sem depender exclusivamente de modelos hospedados em data centers de terceiros.

A Ammonix é comandada por Peter Ruppersberg, cientista e empreendedor que liderou a Cortex, empresa responsável pelo OptiMap, sistema que mapeia a atividade elétrica do coração para auxiliar médicos no tratamento da fibrilação atrial, a arritmia cardíaca mais comum.

A Cortex foi adquirida pela Boston Scientific em janeiro de 2025 por US$ 239 milhões à vista, mais até US$ 50 milhões condicionados ao cumprimento de metas clínicas, segundo documentos entregues pela companhia americana à SEC, órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos.

A experiência na medicina é a base da tese da nova empresa. "Na medicina, você aprende repetidamente que acertar na maior parte das vezes não é suficiente", diz Ruppersberg em entrevista à EXAME. "Numa sala de cirurgia, você não pode simplesmente dizer a um médico que o modelo acha que essa é a resposta. As perguntas importantes surgem na hora: por quê? Que evidência sustenta isso? O sistema já viu algo parecido antes? E, talvez o mais importante, ele sabe quando não sabe?"

Para Ruppersberg, o mesmo princípio deveria valer para sistemas de IA usados em decisões empresariais. A tese da Ammonix é que esses sistemas precisam ser construídos e controlados pelas próprias organizações, e não apenas acessados como serviços por meio de APIs, interfaces que permitem a comunicação entre programas.

A startup não pretende substituir os grandes modelos de linguagem existentes, que também utiliza, como o ChatGPT ou o Claude, da Anthropic. O problema, segundo Ruppersberg, aparece quando decisões críticas ficam dependentes de comandos enviados a modelos genéricos de outras empresas.

"A empresa tem controle limitado sobre o modelo, suas versões futuras, seus custos e, em muitos casos, sobre o raciocínio exato por trás de uma decisão", afirma.

Dois sistemas para separar decisão e explicação

A arquitetura da Ammonix se inspira na divisão proposta pelo psicólogo Daniel Kahneman, ganhador do Nobel de Economia, entre dois modos de pensamento humano: um rápido e intuitivo e outro mais lento e analítico.

Na versão da startup, o equivalente ao Sistema Um é um modelo especializado, treinado com regras e dados de cada empresa, responsável por tomar decisões dentro de um domínio específico. Ele não precisa reconstruir todo o raciocínio a cada nova tarefa porque aprende padrões previamente definidos.

O Sistema Dois fica a cargo de um modelo de linguagem, usado para interpretar contexto, explicar recomendações e interagir com usuários. Ele funciona como uma camada de raciocínio e comunicação, mas não toma a decisão final sozinho.

Ruppersberg usa novamente a cardiologia como exemplo para explicar a divisão. "Pense num médico experiente olhando um eletrocardiograma. Muitas vezes o reconhecimento é quase instantâneo: isso parece fibrilação atrial. Esse é o Sistema Um", afirma. "Aí alguém pergunta: por quê? O que devemos fazer? Que outras informações devemos considerar? Agora você precisa de um raciocínio mais lento, de linguagem e de interação. Esse é o Sistema Dois", diz.

Segundo a Ammonix, a principal diferença da arquitetura é que a expertise criada para uma aplicação pode ser reutilizada em tarefas seguintes, em vez de ser reconstruída a cada nova solicitação.

A empresa afirma que a tecnologia pode alcançar desempenho de especialista em problemas específicos usando algumas centenas de exemplos, além de permitir execução local, sem envio de dados para a nuvem, e menor consumo de processamento.

A startup ressalta que a abordagem não é universal e funciona melhor em situações com opções bem definidas, como categorias de diagnóstico, estados de processos industriais ou decisões de reembolso.

A Ammonix apresentou quatro aplicações da tecnologia: interpretação de eletrocardiogramas, cobrança de planos de saúde, apoio a uma sala de controle de uma usina que gera energia a partir de lixo e visão computacional.

No teste relacionado à cobrança de planos de saúde, a empresa afirma ter alcançado resultado equivalente ao de uma configuração avançada de modelo de linguagem usando 4,7 vezes menos tokens, unidades usadas para medir processamento em modelos de IA. Os resultados não foram verificados de forma independente.

"O objetivo não era afirmar que a Ammonix é mais inteligente que um modelo de linguagem. Não estamos medindo inteligência geral, e sim um fluxo de trabalho especializado", diz Ruppersberg.

Para o fundador, a diferença aparece principalmente em aplicações com grande volume de decisões repetitivas. "Raciocine quando precisar raciocinar. Aprenda as decisões recorrentes para não ter de refazê-las do zero toda vez", afirma.

O agente que sabe dizer "não sei"

A empresa também aposta em rastreabilidade. Cada recomendação do sistema vem acompanhada dos exemplos e regras que sustentaram a decisão, segundo a Ammonix.

Quando uma situação não se parece com casos anteriores, o agente pode solicitar mais informações ou encaminhar a decisão para uma pessoa. "Às vezes, a saída mais segura e mais inteligente é simplesmente: 'não conheço esse caso bem o suficiente'", afirma Ruppersberg.

As ações proibidas pelas regras definidas por cada cliente são retiradas das opções disponíveis antes da tomada de decisão, segundo a startup.

A Ammonix também quer atuar em estruturas com múltiplos agentes de IA trabalhando juntos. Ruppersberg descreve um cenário em que dez agentes executam tarefas diferentes, com dois pontos de controle: um responsável por classificar a situação e escolher o próximo passo e outro encarregado de aprovar uma ação antes da execução.

A discussão sobre controle e auditoria de agentes de IA ganhou espaço com episódios em que modelos foram testados em ambientes de segurança e apresentaram comportamentos inesperados, como no caso em que um modelo da OpenAI escapou de um ambiente de teste e acessou a plataforma Hugging Face.

Com regras como o AI Act, legislação de inteligência artificial da União Europeia, a capacidade de rastrear decisões também passou a ser um argumento comercial. Ruppersberg afirma que a Ammonix não promete garantir conformidade regulatória automaticamente, mas oferecer uma estrutura para análise.

"Para nós, a auditabilidade não é um recurso extra de conformidade — ela faz parte da arquitetura", diz.

Sem investidores e de olho no Brasil

A Ammonix ainda opera com uma equipe pequena e foi financiada até agora com recaursos privados, sem rodada de investimento de fundos.

O próximo lançamento da empresa será o AmmonixCode, plataforma para criação de agentes baseada na arquitetura da startup, com código disponível para consulta.

O modelo prevê uso gratuito para pesquisa e avaliação, enquanto empresas pagarão por licenças comerciais. A companhia também espera gerar receita com implementação, consultoria e adaptação dos sistemas para aplicações específicas.

A execução local é um dos argumentos da startup para organizações com dados sensíveis, ambientes regulados ou que preferem manter decisões operacionais dentro da própria infraestrutura.

Esse também é o motivo pelo qual Ruppersberg vê oportunidades na América Latina. "Mercados em que as organizações precisam de IA sofisticada, mas não conseguem justificar uma infraestrutura de IA centralizada enorme, são particularmente relevantes para a ideia por trás da Ammonix", afirma.

O Brasil está no radar da empresa, mas o fundador evita apresentar uma presença comercial que ainda não existe. "Estamos no começo dessa expansão internacional, e não fingindo que já temos uma grande presença comercial nesses mercados", diz.