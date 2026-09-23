Para 85% das empresas, capacitação em inteligência artificial é prioridade executiva

A exigência por habilidades tecnológicas no ecossistema corporativo atingiu um patamar inédito. Dados do relatório Future of Jobs Report, publicado pelo Fórum Econômico Mundial, indicam que 85% das empresas globais identificam o aprendizado de novas tecnologias como vetor central da transformação operacional até 2030.

Nesse cenário, líderes de áreas comerciais, financeiras e de recursos humanos precisam dominar o funcionamento de sistemas inteligentes para orientar equipes e validar projetos. A capacidade de articular exigências técnicas com visão de negócios passou a ser considerada competência essencial em cargos de liderança.

A transição exige a compreensão de termos práticos, como o aprendizado de máquina, capacidade dos computadores identificarem padrões em grandes volumes de dados sem programação direta. Entender essa dinâmica evita contratações inadequadas e otimiza a alocação de recursos financeiros em projetos de tecnologia.

Acesse o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME, em quatro aulas práticas, online, por R$ 37 para liderar essa transformação no seu setor.

O mercado exige novas competências técnicas

Uma análise do LinkedIn Economic Graph revelou um crescimento de 74% na inclusão de habilidades relacionadas à inteligência artificial em perfis de executivos de nível sênior no último ano. O dado reflete a pressão sofrida pelas companhias para acelerar rotinas e reduzir custos operacionais.

Além disso, o estudo IBM Institute for Business Value apontou que 73% dos diretores entrevistados acreditam que o sucesso corporativo nos próximos anos dependerá diretamente da capacitação da liderança nessas novas ferramentas.

A falta de qualificação prática, contudo, ainda gera gargalos nas empresas:

Relatórios demorados por falta de integração entre bases de dados operacionais.

Decisões baseadas em intuição devido à dificuldade de analisar cenários preditivos.

Subaproveitamento de softwares devido à formulação inadequada de comandos operacionais.

Inscreva-se no Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME, em quatro aulas práticas, online, por R$ 37 e domine as ferramentas que o mercado exige.

Da teoria à aplicação em negócios

A aplicação dessas ferramentas vai além da automação básica. Um estudo da Universidade Harvard em parceria com o Boston Consulting Group demonstrou que consultores e gestores que utilizaram modelos de linguagem concluíram tarefas com 12,2% mais rapidez e alcançaram resultados 40% superiores em qualidade na análise de casos complexos.

Na prática, o uso consciente dessas soluções permite diagnosticar gargalos na cadeia de suprimentos, personalizar estratégias de marketing em escala e prever tendências de comportamento de consumo.

Portanto, a capacitação executiva atua como uma ponte decisiva entre a estratégia de negócios e os avanços tecnológicos. A assimilação de conceitos práticos confere maior segurança no gerenciamento de riscos e na implementação de inovações sustentáveis.

Garanta sua vaga no Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME, em quatro aulas práticas, online, por R$ 37 e atualize sua carreira.