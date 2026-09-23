ChatGPT de voz ganha superpoderes de agente para executar tarefas a pedido do usuário

RESUMO ＋ A empresa de inteligência artificial OpenAI liberou nesta quarta-feira, 23, as capacidades de agente do ChatGPT no modo de voz, na web e no celular, para todos os usuários. O recurso permite executar por comandos falados tarefas como criar documentos, pesquisar na internet e preparar rascunhos de e-mail, com funções que variam conforme o plano.

A OpenAI liberou nesta quarta-feira, 23, as capacidades de agente do ChatGPT no modo de voz, na web e no celular, para todos os usuários. Na prática, o assistente deixa de apenas conversar por voz e passa a executar tarefas a partir de comandos falados, como criar documentos, preparar rascunhos de e-mail ou pesquisar na internet, inclusive enquanto o usuário dirige, pelo CarPlay, o sistema da Apple para carros.

A mudança amplia um recurso que, até agora, estava restrito ao computador. No início do ano, a empresa lançou o modo de voz do ChatGPT para desktop, que permitiu pela primeira vez usar comandos de voz com agentes como o ChatGPT Work e o Codex, ferramenta de programação da empresa. Mais recentemente, apresentou o GPT-Live, que descreve como seu modelo de voz mais inteligente até o momento.

O que cada usuário consegue fazer depende do plano. Assinantes Plus e Pro podem usar a voz no ChatGPT Work, pelo celular, para criar documentos, apresentações e planilhas, gerar imagens, montar páginas com o ChatGPT Sites e acessar um navegador na nuvem que executa tarefas na internet. Também podem reunir informações de serviços conectados, como e-mail, Slack e Google Drive, para começar novos trabalhos. Quem usa o plano gratuito ou o Go, a opção de entrada mais barata, pode usar a voz com as integrações e ferramentas a que já tem acesso nas conversas comuns.

Outra mudança está na forma de acompanhar a conversa. Mesmo no modo de voz, as respostas agora aparecem na tela em texto formatado, e o usuário pode alternar entre falar e digitar ou retomar a conversa depois. Segundo a OpenAI, a ideia é que alguém possa começar uma tarefa no caminho para o trabalho e encontrar os arquivos prontos ao chegar ao computador.

A disputa pelo assistente que faz, e não só responde

O lançamento reforça uma mudança de estratégia no setor. Em vez de chatbots que apenas respondem perguntas, as empresas de IA passaram a disputar assistentes capazes de agir em nome do usuário, os chamados agentes, e a voz é o caminho para levá-los a momentos em que as mãos ou a atenção estão ocupadas. É a mesma aposta por trás da nova Siri da Apple, que chegou com o iOS 27, do Gemini Live, do Google, e do Muse, assistente pessoal lançado pela Meta neste mês.

A expansão também tem um custo por trás. Agentes consomem muito mais processamento do que conversas simples: segundo a Gartner, esse tipo de sistema usa de 5 a 30 vezes mais tokens por tarefa do que um chatbot tradicional, como mostrou a EXAME. Tokens são as unidades de processamento que determinam quanto custa rodar um modelo. Nas empresas, o avanço é ainda mais rápido — uma companhia média da lista Fortune 500 deve passar de menos de 15 agentes de IA em 2025 para mais de 150 mil em 2028, segundo projeção da Gartner.

Entre os usos sugeridos pela OpenAI estão resumir as prioridades do dia entre uma reunião e outra, planejar viagens, pedir recomendações de compras e receber orientações financeiras. A empresa não informou se o recurso tem limite de uso nos planos gratuitos nem se funciona da mesma forma em português.