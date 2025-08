Reddit expande funcionalidade de busca e investe em IA para se tornar destino de respostas online

Conhecido fórum online para discussão e compartilhamento de interesses e notícias, o Reddit está focando em expandir sua funcionalidade de busca, com o objetivo de se posicionar como um destino chave para usuários que procuram respostas e produtos online.

Em seu relatório de acionistas do segundo trimestre, a plataforma revelou que mais de 70 milhões de pessoas utilizam sua ferramenta de busca semanalmente. Além disso, a funcionalidade Reddit Answers, baseada em inteligência artificial, tem experimentado um crescimento significativo, atingindo seis milhões de usuários semanais – um aumento de cinco vezes em relação ao trimestre anterior.

Segundo o CEO Steve Huffman, o Reddit é uma das poucas plataformas que está bem posicionada para se tornar um verdadeiro destino de busca, já que oferece algo único: “uma amplitude de conversas e conhecimentos que você não encontra em nenhum outro lugar”.

Com o foco em três áreas principais – melhorar o produto central, crescer sua presença nas busca e expandir internacionalmente –, o Reddit está reduzindo os investimento em suas iniciativas voltadas para a economia dos usuários.

Em um contexto de crescente uso de IA para criação de conteúdo, a empresa aposta que as perspectivas humanas continuarão a ser um diferencial. O Reddit projeta uma receita para o terceiro trimestre entre US$ 535 milhões e US$ 545 milhões e planeja maior integração do Reddit Answers enquanto expande suas capacidades de busca.

Reddit Answers

Lançado no início de 2023, o Reddit Answers usa o vasto banco de dados de discussões da plataforma para gerar respostas relevantes para as pesquisas. Disponível em países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Índia, a ferramenta alcançou seis milhões de usuários ativos semanais.

Para o futuro, o Reddit planeja integrar a funcionalidade baseada em IA de forma mais profunda em sua experiência de busca, expandir a ferramenta para mais mercados e lançar iniciativas de marketing para aumentar a adoção global do recurso. Com o investimento, a plataforma quer criar novas oportunidades de visibilidade para os usuários e para os negócios.

As postagens do Reddit já figuram entre os resultados mais relevantes do Google, com quem fechou um acordo de US$ 60 milhões, e a melhoria na ferramenta de busca interna visa oferecer respostas ainda mais diretas. Segundo a empresa, 40% das postagens demonstram intenção de compra, o que a torna um importante destino para consumidores que estão pesquisando produtos e serviços.