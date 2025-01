Um olhar para o futuro do trabalho: Como a Inteligência Artificial está sendo usada no Brasil?

A Pesquisa Global Hopes and Fears 2024, conduzida pela PwC, uma das maiores empresas de auditoria, consultoria e serviços relacionados à transformação digital, ouviu mais de 56 mil pessoas em 50 países, incluindo o Brasil, para trazer um panorama global sobre o impacto da inteligência artificial generativa no ambiente de trabalho. Embora 61% dos respondentes globais tenham usado a IA generativa pelo menos uma vez no último ano, apenas 12% a utilizam diariamente, uma proporção inferior à do Brasil (17%), diante dos 76% dos brasileiros entrevistados. Isso reflete que, assim como no Brasil, o uso contínuo da IA ainda não se popularizou.

"Essa lacuna aponta para a necessidade planejar ações para adoção, capacitação e entendimento dos benefícios do uso nas empresas", afirma Camila Cinquetti, sócia e líder de People & Organization na PwC Brasil

Em escala global, 24% dos entrevistados afirmam que seus empregadores não forneceram acesso às ferramentas de IA generativa, comparado aos 35% no Brasil. A proibição direta do uso da tecnologia, motivada por questões de segurança e propriedade intelectual, é apontada por 12% dos respondentes globais (14% no Brasil).

"A pesquisa destaca que os usuários frequentes da IA são os que mais percebem seus benefícios, como ganhos de eficiência e maior potencial de inovação. Para esses profissionais, a tecnologia não apenas otimiza o tempo de trabalho, mas também serve como uma ferramenta criativa e estratégica", diz Cinquetti.

Como alavancar a IA Generativa

Para explorar todo o potencial da IA generativa, Cinquetti afirma que as empresas precisam adotar estratégias que incluam:

Capacitação: investir em treinamento para que os profissionais saibam usar as ferramentas de forma criativa e eficiente, alinhando competências humanas e digitais.

Cultura de Inovação: promover um ambiente que encoraje a experimentação e a liberdade de inovar.

promover um ambiente que encoraje a experimentação e a liberdade de inovar. Confiança e Governança: estabelecer diretrizes claras para o uso responsável da IA, combatendo preconceitos e desinformação. A supervisão humana permanece essencial, especialmente em decisões críticas.

O papel dos líderes

Os líderes desempenham um papel central nesse processo, servindo como exemplos ao incorporar a IA generativa em suas rotinas e disseminar boas práticas entre suas equipes e isso exige que a liderança se aproprie dessas ferramentas, ou seja, o upskilling da liderança é essencial, afirma Cinquetti. "Eles devem ser transparentes sobre o uso da tecnologia, compartilhando informações sobre algoritmos e dados utilizados, e criar canais para feedback contínuo dos profissionais".