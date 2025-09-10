Quanto vale um gênio da IA? Grandes empresas estão pagando milhões por talentos nessa área

Em meio à corrida bilionária pela liderança no desenvolvimento de modelos de inteligência artificial, empresas como Meta, Google, Microsoft e OpenAI protagonizam uma verdadeira guerra por talentos.

A escassez de especialistas altamente qualificados no setor tem inflacionado salários e benefícios a níveis inéditos, com ofertas que chegam a US$ 100 milhões em bônus de contratação.

Essa dinâmica transforma a atuação em IA em uma das carreiras mais cobiçadas do momento, com impacto direto sobre o presente e o futuro de diversos setores da economia.

Não importa se você está entrando no mercado, quer mudar de carreira ou quer se qualificar: o setor de IA oferece vagas para todos. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais

Ao mesmo tempo, mostra o desequilíbrio entre as empresas capazes de investir bilhões em tecnologia e aquelas que, mesmo necessitando de inovação, não conseguem competir pela atenção dos profissionais mais qualificados. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Profissionais valorizados com salários milionários e bônus nunca antes vistos

Quem domina o ciclo completo de desenvolvimento de modelos de IA tornou-se peça-chave na estratégia das grandes empresas de tecnologia.

A Meta, liderada por Mark Zuckerberg, está oferecendo bônus de US$ 100 milhões para atrair talentos da OpenAI. Também contratou Alexander Wang, cofundador da Scale AI, como parte de um aporte de US$ 14 bilhões na startup.

O Google, por sua vez, fechou um acordo de US$ 2,4 bilhões com Varun Mohan, ex-CEO da startup Windsurf, para que ele se juntasse ao time do DeepMind. Enquanto isso, a Microsoft discretamente incorporou mais de vinte engenheiros vindos do Google.

O valor de cada contratação é justificado pelo custo total de desenvolvimento dos modelos.

Garanta a melhores vagas em Inteligência Artificial e seja muito bem pago por isso. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócio da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais

Modelos bilionários exigem engenheiros raros e altamente capacitados

Profissionais que atuam nessas frentes estão cada vez mais valorizados pois os modelos de IA de ponta, como o GPT-4 da OpenAI (US$ 79 milhões), o Gemini 1.0 Ultra do Google (US$ 192 milhões) e o Llama 3.1-405B da Meta (US$ 170 milhões), custam centenas de milhões de dólares.

Para construir essas tecnologias, as empresas precisam de engenheiros de aprendizado de máquina e cientistas de dados com experiência específica em linguagem natural, aprendizado profundo e sistemas distribuídos.

Apenas R$37: treinamento em Inteligência Artificial promovido pela EXAME e Saint Paul

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Ao se inscrever, você ainda receberá bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME e Saint Paul, que agregará em muito ao currículo.

As matrículas estão abertas com um investimento único de R$37,00. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora mesmo.

INVISTA NA SUA CARREIRA: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA NO TREINAMENTO PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS