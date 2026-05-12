O software de gestão de transportes que a Net Zero usava antes não conseguia sugerir rotas otimizadas. O problema não é exclusivo da empresa.

Segundo Willem-Jan van Hoeve, professor de pesquisa operacional da Tepper School of Business, da Universidade Carnegie Mellon, o desafio de calcular rotas eficientes acompanha o comércio há séculos — desde os antigos caixeiros-viajantes, que buscavam o trajeto mais curto entre cidades para vender mercadorias.