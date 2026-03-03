Entregas em 15 minutos e frete grátis: Amazon Now é a nova aposta para 'driblar' rivais no delivery

De olho na briga entre as entregadoras e a crescente exigência dos consumidores, a Amazon Brasil lançou nesta terça-feira, 3, o Amazon Now, novo serviço de entregas com prazo de até 15 minutos para produtos de mercearia.

O Amazon Now estreia no país com entrega em até 15 minutos e inclui, pela primeira vez no Brasil, alimentos frescos e congelados.O lançamento marca também a entrada da varejista online no segmento de entregas ultrarrápidas.

A operação começa em bairros selecionados de oito capitais e regiões metropolitanas — São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte — com pedidos feitos pelo site Amazon.com.br ou pelo aplicativo Amazon Shopping. A liberação ocorrerá de forma gradual até 9 de março, com frete gratuito para assinantes Prime.

O serviço amplia o portfólio de categorias ao incluir frutas, verduras, carnes, laticínios, bebidas, itens de higiene pessoal e produtos de limpeza doméstica. A proposta atende demandas imediatas, como reposição de fraldas, bebidas ou ingredientes durante o preparo de refeições, cenário que, até então, exigia deslocamento ao varejo físico.

"Olhamos muito aonde a gente tem uma base relevante de clientes que a gente poderia atender. O nosso objetivo é sempre atender a maior quantidade de clientes possível, com opções de entrega para atender clientes que precisam de itens essenciais com urgência", detalha Juliana Sztrajtman, CEO da Amazon Brasil à EXAME.

Diante de um setor cada vez mais volátil com a disputa com o Mercado Livre e gigantes chineses de entrega rápida como a Meituan (proprietária da Keeta) e a Didi (dona da 99), a líder da Amazon Brasil espera sair na frente com esse novo serviço.

"Antes uma operação de entrega rápida acontecia em até 4 dias, agora será em até 15 minutos com o Amazon Now", destaca.

Por trás da experiência

A dinâmica de compra ocorre em ambiente separado dentro da plataforma. Produtos elegíveis exibem o selo "Amazon Now" e direcionam o consumidor a um carrinho e checkout exclusivos, sem integração com pedidos convencionais.

Os pagamentos são realizados por cartão de crédito ou PIX. Assinantes Prime têm isenção no frete, enquanto os demais clientes pagam R$ 5,49. Durante a fase de lançamento, todos os pedidos terão isenção de taxa de serviço. Há opção de gorjeta ao entregador.

Após a confirmação do pedido, o cliente recebe um link de rastreamento pelo WhatsApp. A página exibe mapa interativo com localização em tempo real e canal de comunicação com o entregador, sem compartilhamento de dados pessoais.

Segundo a executiva, a companhia já ampliou as entregas em horas em São Paulo e Rio de Janeiro, com itens de mais de 30 categorias recebidos no mesmo dia da compra.

"Já ampliamos significativamente nossas opções de entregas em horas em São Paulo e Rio de Janeiro, permitindo que produtos de mais de 30 categorias fossem recebidos poucas horas após a compra", explica Juliana.

E acrescenta: "Agora, com o Amazon Now, introduzimos entregas em minutos e, pela primeira vez no país, categorias inteiramente novas que transformam a forma como os brasileiros podem fazer suas compras de mercearia. Essa evolução reforça nosso compromisso em estabelecer novos padrões de conveniência para nossos clientes."

Novas categorias na mira

A Amazon Now opera em bairros elegíveis das oito cidades anunciadas. Segundo Fernanda Grumach, Diretora de Shopping Experience, a companhia prevê expansão gradual para novas regiões e ampliação do sortimento, acompanhando o comportamento do consumidor. E essa tática está bem integrada aos centros logísticos do país — atualmente a Amazon possui mais de 250 centros logísticos no país, sendo 100 inaugurados em 2025.

"A gente tem micro centros de distribuição, espalhados pelas cidades, de onde partirão os produtos. Por isso que conseguimos entregar tão rápido. Os entregadores fazem a retirada e vão direto para a residência do consumidor, ao invés de ir para vários endereços e paradas de uma vez. Dessa maneira, vamos reforçar a confiança dos clientes", explica a executiva.

Além dos produtos de mercadinhos, a varejista online adiantou que estuda a possibilidade de expandir a operação do Amazon Now aos eletrônicos e outras categorias do marketplace.

"Se a gente perceber que tem um eletrônico que tem demanda para ser recebido rápido, por que não? A ideia é expandir o serviço todos os dias".

Para avançar o Now em distribuição e vendas nos próximos anos, Juliana Sztrajtman reconhece que a companhia tem pela frente grandes desafios com problemas de infraestrutura e logística em diversos estados brasileiros — embora a Amazon já faça entregas em quase todo o Brasil.

"Nós esperamos superar essas questões com novos investimentos em tecnologia. A inteligência artificial hoje permite que a gente consiga fazer coisas que não fazia no passado", diz a CEO da Amazon. "Vamos fazer um cálculo melhor desse raio de atuação, das melhores e mais seguras rotas para os entregadores, para garantir entregas rápidas".

Membros Prime economizam ainda mais

O lançamento integra a estratégia de reforço do Amazon Prime, programa de assinatura que já oferece entregas rápidas e gratuitas em milhões de itens. Com o Amazon Now, membros Prime passam a receber produtos em até 15 minutos, sem custo adicional.

O pacote inclui ofertas exclusivas, acesso a filmes e transmissões esportivas no Prime Video, catálogo de 100 milhões de músicas e podcasts no Amazon Music Prime, jogos no Amazon Luna e acervo digital de revistas e e-books.