Amazon estreia serviço com entregas em até 15 minutos no Brasil

A Amazon lançou nesta terça-feira, 3, o Amazon Now no Brasil, serviço que promete entregas em até 15 minutos para compras feitas na plataforma. A estreia marca a entrada da companhia no segmento de entregas ultrarrápidas no país, ampliando a disputa com aplicativos de mercado e varejo alimentar que já operam nesse modelo.

Nesta fase inicial, o Amazon Now disponibiliza mais de 5.000 produtos, com foco quase exclusivo em itens de supermercado. A empresa afirma que o portfólio será ampliado gradualmente. Entre as categorias disponíveis estão laticínios, frutas e legumes, padaria, bebidas, suplementos, produtos de limpeza e cuidados pessoais.

A taxa de entrega é gratuita para assinantes do Amazon Prime em compras acima de R$ 15; para não assinantes, o valor é de R$ 5,49. Em ambos os casos, o consumidor pode oferecer gorjeta ao entregador no momento da finalização do pedido.

O serviço inclui notificações de status via WhatsApp, aplicativo de mensagens da Meta, e opção de rastreamento em tempo real. Para concluir a entrega, é necessário informar um código de segurança ao entregador. A orientação é que esse código só seja compartilhado após o recebimento correto do pedido.

Onde o Amazon Now está disponível

O Amazon Now começa a operar em oito cidades brasileiras, com implementação gradual até 8 de março. São elas: São Paulo (SP), Campinas (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Fortaleza (CE) e Recife (PE). Mesmo nesses municípios, a disponibilidade depende da cobertura por CEP.

O serviço já está ativo na cidade de São Paulo e será expandido nas demais localidades ao longo da semana. Para utilizar a modalidade, o usuário deve acessar a página dedicada ao Amazon Now dentro da plataforma.