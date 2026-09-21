Por que OpenAI, Apple e Meta estão de olho nos agentes pessoais de IA

Alexandr Wang: executivo é chefe de IA da Meta
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 15h01.
OpenAI, SpaceXAI, Meta e Apple disputam o mercado de agentes pessoais de IA, capazes de executar tarefas e usar dados do cotidiano. Segundo o Axios, a OpenAI contratou Peter Steinberger, criador do OpenClaw, para liderar sua próxima geração de agentes. Grok Bot, Muse e a nova Siri combinam autonomia com diferentes modelos de privacidade e cobrança.
Uma corrida por assistentes de inteligência artificial (IA) pessoais surgiu quase da noite para o dia, com startups e gigantes de tecnologia perseguindo a mesma ideia: um agente digital permanente que conhece a vida do usuário e age em seu nome, em vez de apenas responder perguntas.
A disputa já tem lados definidos. A Meta lançou o Muse no começo deste mês, a SpaceXAI, de Elon Musk, lançou o Grok Bot em agosto, e a Apple está reformulando a Siri com IA — todos brigando pelo posto de agente padrão de cada usuário antes que um concorrente chegue lá primeiro. E, agora, a próxima peça a entrar nesse tabuleiro deve ser a OpenAI.
A empresa contratou, em fevereiro, o austríaco Peter Steinberger, criador do OpenClaw, ferramenta de código aberto que virou febre entre usuários avançados de IA por gerenciar caixas de entrada, fazer reservas em restaurantes e fazer check-in de voos de forma autônoma.
Segundo o CEO da OpenAI, Sam Altman, Steinberger vai "liderar a próxima geração de agentes pessoais" da companhia, enquanto o OpenClaw continua existindo como projeto de código aberto sob uma fundação apoiada pela OpenAI.
Cada um dos concorrentes chegou a essa corrida com uma aposta diferente de como um agente pessoal deveria funcionar:
A corrida pelo assistente pessoal padrão de cada pessoa também é uma disputa por quem guarda suas informações. Enquanto a batalha por modelos de fronteira girou em torno de inteligência bruta, os agentes pessoais vencem ao se tornarem úteis e profundamente incorporados ao cotidiano: quanto mais um agente sabe sobre relacionamentos, agenda e gastos de alguém, mais útil ele se torna.
Tornar-se o agente padrão de uma pessoa pode ser um dos relacionamentos mais valiosos da tecnologia de consumo, porque as pessoas tendem a compartilhar muito mais com uma IA que administra sua vida do que compartilham com um mecanismo de busca. Ainda não está claro, porém, que preço os consumidores vão pagar por essa conveniência, seja em dinheiro ou em privacidade.
A Apple afirma que alguns recursos da Apple Intelligence baseados em servidor, incluindo a nova Siri, terão limites de uso diário, com acesso ampliado possivelmente vinculado no futuro a uma camada paga.
Já a Meta oferece camadas gratuitas e pagas do Muse, apresentando o produto como mais cuidadoso com a privacidade do que suas ofertas anteriores de IA. Os usuários precisam optar ativamente por não deixar a Meta usar suas interações com o Muse para treinar os modelos da empresa; quem não o fizer terá "informações de identificação pessoal críticas" removidas antes de as conversas serem usadas para aperfeiçoar a IA.
O Muse é fruto da família de modelos Muse Spark, que o chefe de IA da Meta, Alexandr Wang, vem lançando em ritmo acelerado desde abril. O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, já havia dito a investidores que acredita que bilhões de pessoas terão agentes pessoais de IA dentro de cinco anos — uma aposta que ajuda a justificar os mais de US$ 130 bilhões que a empresa projeta gastar em chips e infraestrutura de IA só em 2026.
Um agente pessoal de IA é um assistente digital que conhece informações do usuário e executa tarefas em seu nome. Esses sistemas podem administrar e-mails, fazer reservas, preencher formulários e continuar trabalhando sem supervisão constante.
A OpenAI ainda não apresentou seu agente pessoal, mas contratou Peter Steinberger, criador do OpenClaw, para liderar o desenvolvimento. Segundo Sam Altman, Steinberger comandará a próxima geração de agentes pessoais da empresa.
O Grok Bot oferece agentes que operam em um computador dedicado na nuvem, acessam sites e aplicativos e continuam executando tarefas após o usuário fechar o notebook. Vários agentes podem participar da mesma conversa e dividir o trabalho entre si.
O Muse tem uma camada gratuita e planos pagos de US$ 20 e US$ 100 por mês. O agente pode enviar e-mails, reservar viagens, preencher formulários, negociar preços e monitorar câmeras residenciais dentro de uma máquina virtual da Meta.
A nova Siri processa parte das tarefas no próprio aparelho e usa a arquitetura Private Cloud Compute quando precisa recorrer a servidores, segundo a Apple. A assistente também pode interpretar a tela, pesquisar mensagens, e-mails e fotos e buscar informações atualizadas na internet.
Os agentes se tornam mais úteis à medida que acessam dados sobre relacionamentos, agenda, gastos e outras áreas da vida do usuário. Segundo a CNBC, usuários do Muse precisam desativar manualmente o uso de suas interações no treinamento dos modelos da Meta caso não concordem com essa finalidade.