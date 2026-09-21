Por que OpenAI, Apple e Meta estão de olho nos agentes pessoais de IA

RESUMO ＋ OpenAI, SpaceXAI, Meta e Apple disputam o mercado de agentes pessoais de IA, capazes de executar tarefas e usar dados do cotidiano. Segundo o Axios, a OpenAI contratou Peter Steinberger, criador do OpenClaw, para liderar sua próxima geração de agentes. Grok Bot, Muse e a nova Siri combinam autonomia com diferentes modelos de privacidade e cobrança.

Uma corrida por assistentes de inteligência artificial (IA) pessoais surgiu quase da noite para o dia, com startups e gigantes de tecnologia perseguindo a mesma ideia: um agente digital permanente que conhece a vida do usuário e age em seu nome, em vez de apenas responder perguntas.

A disputa já tem lados definidos. A Meta lançou o Muse no começo deste mês, a SpaceXAI, de Elon Musk, lançou o Grok Bot em agosto, e a Apple está reformulando a Siri com IA — todos brigando pelo posto de agente padrão de cada usuário antes que um concorrente chegue lá primeiro. E, agora, a próxima peça a entrar nesse tabuleiro deve ser a OpenAI.

A empresa contratou, em fevereiro, o austríaco Peter Steinberger, criador do OpenClaw, ferramenta de código aberto que virou febre entre usuários avançados de IA por gerenciar caixas de entrada, fazer reservas em restaurantes e fazer check-in de voos de forma autônoma.

Segundo o CEO da OpenAI, Sam Altman, Steinberger vai "liderar a próxima geração de agentes pessoais" da companhia, enquanto o OpenClaw continua existindo como projeto de código aberto sob uma fundação apoiada pela OpenAI.

O que cada empresa oferece?

Cada um dos concorrentes chegou a essa corrida com uma aposta diferente de como um agente pessoal deveria funcionar:

Grok Bot (SpaceXAI): lançado em agosto por Elon Musk, dá a cada usuário "colegas de equipe" batizáveis que rodam em um computador dedicado na nuvem, compartilhado entre todos os agentes da mesma conta. Eles conseguem fazer login em sites e aplicativos como se fossem uma pessoa, mesmo em ferramentas sem conector oficial, e continuam trabalhando depois que o usuário fecha o notebook, voltando apenas quando uma decisão exige aprovação humana. É possível colocar vários agentes numa mesma conversa em grupo, para que dividam tarefas entre si. O acesso inicial ficou restrito a assinantes do SuperGrok Heavy e do Cursor, a plataforma de programação com IA que a SpaceXAI comprou.

lançado em agosto por Elon Musk, dá a cada usuário "colegas de equipe" batizáveis que rodam em um computador dedicado na nuvem, compartilhado entre todos os agentes da mesma conta. voltando apenas quando uma decisão exige aprovação humana. É possível colocar vários agentes numa mesma conversa em grupo, para que dividam tarefas entre si. O acesso inicial ficou restrito a assinantes do SuperGrok Heavy e do Cursor, a plataforma de programação com IA que a SpaceXAI comprou. Muse (Meta): lançado em setembro, permite nomear o agente, criar um avatar personalizado e delegar tarefas como enviar e-mails, reservar viagens, preencher formulários, negociar preços e até monitorar câmeras de segurança residenciais. Roda dentro de uma máquina virtual isolada na nuvem da Meta, com um sistema de permissões chamado Sentinel que aprova ou bloqueia cada ação sensível — a empresa afirma que o agente nunca vê senhas ou dados de cartão reais. Tem camada gratuita e dois planos pagos, de US$ 20 e US$ 100 por mês, destinados a cobrir o custo computacional de uso mais intenso.

lançado em setembro, permite nomear o agente, criar um avatar personalizado e delegar tarefas como enviar e-mails, reservar viagens, preencher formulários, negociar preços e até monitorar câmeras de segurança residenciais. Roda dentro de uma máquina virtual isolada na nuvem da Meta, — a empresa afirma que o agente nunca vê senhas ou dados de cartão reais. Tem camada gratuita e dois planos pagos, de US$ 20 e US$ 100 por mês, destinados a cobrir o custo computacional de uso mais intenso. Siri com IA (Apple): anunciada em junho e com lançamento em beta a partir de setembro, é uma reconstrução completa da assistente, agora capaz de entender o conteúdo exibido na tela do aparelho, buscar informações pessoais em mensagens, e-mails e fotos, e sair para a web em busca de dados atualizados. Diferentemente dos concorrentes, a Apple mantém parte do processamento no próprio dispositivo , com uma arquitetura de privacidade que a empresa chama de Private Cloud Compute para as tarefas que exigem servidor.

A disputa é pelo controle dos dados pessoais

A corrida pelo assistente pessoal padrão de cada pessoa também é uma disputa por quem guarda suas informações. Enquanto a batalha por modelos de fronteira girou em torno de inteligência bruta, os agentes pessoais vencem ao se tornarem úteis e profundamente incorporados ao cotidiano: quanto mais um agente sabe sobre relacionamentos, agenda e gastos de alguém, mais útil ele se torna.

Tornar-se o agente padrão de uma pessoa pode ser um dos relacionamentos mais valiosos da tecnologia de consumo, porque as pessoas tendem a compartilhar muito mais com uma IA que administra sua vida do que compartilham com um mecanismo de busca. Ainda não está claro, porém, que preço os consumidores vão pagar por essa conveniência, seja em dinheiro ou em privacidade.

A Apple afirma que alguns recursos da Apple Intelligence baseados em servidor, incluindo a nova Siri, terão limites de uso diário, com acesso ampliado possivelmente vinculado no futuro a uma camada paga.

Já a Meta oferece camadas gratuitas e pagas do Muse, apresentando o produto como mais cuidadoso com a privacidade do que suas ofertas anteriores de IA. Os usuários precisam optar ativamente por não deixar a Meta usar suas interações com o Muse para treinar os modelos da empresa; quem não o fizer terá "informações de identificação pessoal críticas" removidas antes de as conversas serem usadas para aperfeiçoar a IA.

O Muse é fruto da família de modelos Muse Spark, que o chefe de IA da Meta, Alexandr Wang, vem lançando em ritmo acelerado desde abril. O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, já havia dito a investidores que acredita que bilhões de pessoas terão agentes pessoais de IA dentro de cinco anos — uma aposta que ajuda a justificar os mais de US$ 130 bilhões que a empresa projeta gastar em chips e infraestrutura de IA só em 2026.