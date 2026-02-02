OpenAI ainda é favorita entre empresas, mas Anthropic cresce e alcança Google

Os serviços de inteligência artificial da OpenAI ainda são os favoritos para uso corporativo, mas rivais têm crescido rapidamente com funcionalidades feitas para dominar a corrida da IA. As informações são do CIO Survey, um levantamento feito com 100 líderes e executivos de empresas do ranking Global 2000, da Forbes.

Entre os consultados, 78% disseram que os serviços da OpenAI são utilizados diariamente para produção e tarefas. Logo em seguida, está o Google que, com o Gemini, é o segundo favorito entre algumas das empresas mais valiosas do mundo. O nome da vez, porém, é a Anthropic: a companhia dona do Claude tem chamado a atenção de executivos e já alcançou a posição do Google com 18% de presença na carteira.

A empresa também tem sido a escolhida de 44% dos líderes consultados pela pesquisa, especialmente para agilizar desenvolvimento de software e análise de dados. Em busca de precisão de informações, mais da metade dos clientes da Anthropic utilizam modelos avançados para melhores resultados.

Outras funções de destaque incluem gerenciamento de recursos internos, chatbot para dúvidas gerais e automação de tarefas diárias; em todas as ocasiões, os serviços da OpenAI são os mais bsucados.

Demanda 'surpresa'

O estudo também diz que as próprias empresas que vendem serviços de IA não esperavam tamanha procura pelas ferramentas em um curto período de tempo. A confiança das companhias interessas em modelos generativos também cresceu de forma significativa em um momento que há busca por modelos de código fechado.

Modelos como o ChatGPT, classificados como Large Language Model (LLM), foram alvos de mais de US$ 7 milhões de investimento por empresas ao redor do mundo que optam pelo uso corporativo da ferramenta. O estudo indica que 26% das empresas consultadas preferem modelos de código fechado e 34% utilizam qualquer formato, mas 10% usam somente IAs de código fechado.

Convergência de IAs

Por mais que a OpenAI ainda domine o mercado com 53% de divisão da carteira para 2026, empresas estão misturando os modelos de IA utilizados no dia a dia. Dados levantados pela Ypit apontam que a porcentagem de empresas que fazem uso tanto dos irmãos do ChatGPT como da Anthropic já supera 50%. Isso reforça que a estratégia dos líderes do setor de unificar recursos para atender à crescente demanda pessoal e profissional se tornará ainda mais proveitosa em um futuro não tão distante.