OpenAI vai aposentar o ChatGPT-4o

Empresa alega que só 0,1% dos usuários o utilizam diariamente; medida surge para dar enfoque aos modelos mais populares

A OpenAI irá desativar vários modelos, incluindo o GPT-4o, do ChatGPT no próximo mês (Getty Images)

Marina Semensato
Colaboradora

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 11h50.

A OpenAI anunciou nesta quinta-feira, 29, que irá desativar vários modelos do ChatGPT no próximo mês, entre eles o GPT-4o. A decisão faz parte da concentração de esforços no GPT-5.2, hoje utilizado pela maioria dos usuários da plataforma.

Segundo a OpenAI, apenas 0,1% das pessoas utilizam diariamente o GPT-4o, dado que embasou a aposentadoria o modelo. A companhia disse, ainda, ter feito melhorias recentes na personalidade, na personalização e na geração de ideias do GPT-5.2, o que permitiu avançar com a descontinuação.

Apesar do baixo uso, a retirada do GPT-4o pode gerar reação negativa entre parte dos usuários. Lançado em maio de 2024, o modelo mantém uma base fiel, sobretudo entre assinantes pagos.

Em agosto, a OpenAI foi criticada por remover temporariamente o acesso ao GPT-4o depois do lançamento do GPT-5. O acesso foi restabelecido para usuários pagos pouco depois. Na ocasião, o CEO da OpenAI, Sam Altman, afirmou em uma publicação no X que a empresa avisaria com "bastante antecedência" caso decidisse descontinuar o GPT-4o.

Outros modelos descontinuados

Além do GPT-4o, a OpenAI informou que também serão descontinuados no ChatGPT os modelos GPT-4.1, GPT-4.1 mini e OpenAI o4-mini. A empresa já havia anunciado anteriormente a remoção do GPT-5 Instant e do GPT-5 Thinking.

A OpenAI afirmou que as mudanças não afetam sua interface de programação de aplicativos (API), que permanecerá inalterada.

