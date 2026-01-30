Agora é possível conversar com Gemini no Google Maps enquanto pedala ou caminha

Usuários de Google Maps agora poderão fazer perguntas ao Gemini na rua sem precisar tirar o celular do bolso. A mais recente atualização do serviço do Google adiciona a função de conversar com a IA da companhia somente por voz, ampliando as possibilidades com a ferramenta que já estava integrada ao aplicativo de localização.

Até então, o Gemini se restringia a oferecer recomendações personalizadas para pesquisas como 'restaurantes japoneses em São Paulo' e rápidas atualizações de ocorrências no trânsito. Para explicar o funcionamento, o Google informou que pessoas conseguirão pedir informações em tempo real quando estiverem, por exemplo, andando de bicicleta e incapacitadas de tirar a mão do guidão.

Questões como 'qual é o banheiro mais próximo?' ou 'quais são as melhores sorveterias da região' são alguns dos exemplos possíveis com a nova função do Gemini no Maps, aproximando ainda mais o aplicativo de um centro de dicas personalizadas. Assim, ficará mais simples e seguro descobrir joias escondidas de bairros pouco explorados em passeios a pé.

IA na rotina

O aplicativo de navegação do Google é apenas um dos serviços da empresa que tem utilizado IA para ficar ainda mais integrado ao dia a dia dos consumidores. Funções de personalização e conversação com o sistema Google TV foram apresentadas na CES 2026, de Las Vegas, e pensadas para permitir que os usuários tenham seus pedidos atendidos sem precisar sair múltiplas vezes do sofá para ajustar configurações.

A atualização já está disponível para todos os usuários de iOS e chegará ao sistema Android aos poucos.