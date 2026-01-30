Inteligência Artificial

Agora é possível conversar com Gemini no Google Maps enquanto pedala ou caminha

Google Maps adiciona conversação por voz com Gemini sem que usuários precisem estar com celulares em mãos

Maria Eduarda Cury
Maria Eduarda Cury

Colaboradora

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 10h49.

Usuários de Google Maps agora poderão fazer perguntas ao Gemini na rua sem precisar tirar o celular do bolso. A mais recente atualização do serviço do Google adiciona a função de conversar com a IA da companhia somente por voz, ampliando as possibilidades com a ferramenta que já estava integrada ao aplicativo de localização.

Até então, o Gemini se restringia a oferecer recomendações personalizadas para pesquisas como 'restaurantes japoneses em São Paulo' e rápidas atualizações de ocorrências no trânsito. Para explicar o funcionamento, o Google informou que pessoas conseguirão pedir informações em tempo real quando estiverem, por exemplo, andando de bicicleta e incapacitadas de tirar a mão do guidão.

Questões como 'qual é o banheiro mais próximo?' ou 'quais são as melhores sorveterias da região' são alguns dos exemplos possíveis com a nova função do Gemini no Maps, aproximando ainda mais o aplicativo de um centro de dicas personalizadas. Assim, ficará mais simples e seguro descobrir joias escondidas de bairros pouco explorados em passeios a pé.

IA na rotina

O aplicativo de navegação do Google é apenas um dos serviços da empresa que tem utilizado IA para ficar ainda mais integrado ao dia a dia dos consumidores. Funções de personalização e conversação com o sistema Google TV foram apresentadas na CES 2026, de Las Vegas, e pensadas para permitir que os usuários tenham seus pedidos atendidos sem precisar sair múltiplas vezes do sofá para ajustar configurações.

A atualização já está disponível para todos os usuários de iOS e chegará ao sistema Android aos poucos.

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:GoogleGoogle MapsInteligência artificialTecnologia

Mais de Inteligência Artificial

Microsoft manterá parcerias com líderes de IA mesmo após lançamento de chip próprio

OpenAI negocia abertura de capital após pressão da Anthropic, diz site

Amazon está em negociações para investir até US$ 50 bilhões na OpenAI

Tesla descontinuará veículos elétricos Model S e Model X

Mais na Exame

Marketing

Adidas e Boca Rosa lançam primeira collab de moda e beleza para o Carnaval

Negócios

Zuckerberg ganha R$ 123,1 bilhões em apenas um dia

Carreira

EXAME libera 2 mil vagas para curso gratuito e virtual para quem quer aprender IA do zero

Tecnologia

O iPhone está de volta ao topo no mundo dos smartphones