Microsoft manterá parcerias com líderes de IA mesmo após lançamento de chip próprio

Microsoft quer demonstrar independência de mercado com Maia 200, mas não planeja abandonar parcerias comerciais com demais líderes do setor de tecnologia

Satya Nadella: CEO diz que parcerias comerciais na era da IA serão mantidas (Leandro Fonseca/Exame)

Maria Eduarda Cury
Colaboradora

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 09h37.

A Microsoft não planeja andar completamente sozinha na corrida por inteligência artificial. Com a recente revelação do chip Maia 200, a empresa quer ter algo que lhe garanta independência de mercado, mas o CEO Satya Nadella disse que as parcerias comerciais com líderes do setor, Nvidia, AMD, OpenAI, permanecerão de pé.

A empresa também tem explorado novas formas de crescer com IA no catálogo a partir de investimentos bilionários em produtos como ChatGPT e serviços da Anthropic, tendo assim uma fatia nas principais movimentações de crescimento do mercado.

O chip, entretanto, não está sendo feito com o auxílio dos parceiros comerciais atuais da Microsoft. De acordo com o CEO, toda a infraestrutura e operação do Maia 200 estão nas mãos de equipes exclusivas da Microsoft, mas o componente terá suporte para serviços externos quando estiver oficialmente lançado.

O que é o Maia 200

O chip de inteligência artificial da Microsoft foi revelado na última segunda-feira, 26, com o diferencial de ter um desempenho 30% mais potente do que do que os produtos das principais concorrentes. Conforme a empresa, ele oferece desempenho FP4 três vezes superior ao da terceira geração do Amazon Trainium e desempenho FP8 superior ao da sétima geração do TPU do Google.

Um dos principais pontos do componente é a presença de 100 bilhões de transistores na fase de inferência, o que o destina para horas incansáveis de trabalho automático. Isso permite que modelos extensos de IA sejam operados no chip, como o GPT-5.2, que já está confirmado como um dos que estarão hospedados no chip. 

Desenvolvido pelo time de Superinteligência da companhia, o Maia 200 está em fase de testes internos com acadêmicos e desenvolvedores.

