Microsoft manterá parcerias com líderes de IA mesmo após lançamento de chip próprio

A Microsoft não planeja andar completamente sozinha na corrida por inteligência artificial. Com a recente revelação do chip Maia 200, a empresa quer ter algo que lhe garanta independência de mercado, mas o CEO Satya Nadella disse que as parcerias comerciais com líderes do setor, Nvidia, AMD, OpenAI, permanecerão de pé.

A empresa também tem explorado novas formas de crescer com IA no catálogo a partir de investimentos bilionários em produtos como ChatGPT e serviços da Anthropic, tendo assim uma fatia nas principais movimentações de crescimento do mercado.

O chip, entretanto, não está sendo feito com o auxílio dos parceiros comerciais atuais da Microsoft. De acordo com o CEO, toda a infraestrutura e operação do Maia 200 estão nas mãos de equipes exclusivas da Microsoft, mas o componente terá suporte para serviços externos quando estiver oficialmente lançado.

O que é o Maia 200

O chip de inteligência artificial da Microsoft foi revelado na última segunda-feira, 26, com o diferencial de ter um desempenho 30% mais potente do que do que os produtos das principais concorrentes. Conforme a empresa, ele oferece desempenho FP4 três vezes superior ao da terceira geração do Amazon Trainium e desempenho FP8 superior ao da sétima geração do TPU do Google.

Um dos principais pontos do componente é a presença de 100 bilhões de transistores na fase de inferência, o que o destina para horas incansáveis de trabalho automático. Isso permite que modelos extensos de IA sejam operados no chip, como o GPT-5.2, que já está confirmado como um dos que estarão hospedados no chip.

Desenvolvido pelo time de Superinteligência da companhia, o Maia 200 está em fase de testes internos com acadêmicos e desenvolvedores.