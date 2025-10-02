O futuro do trabalho passa pela IA, alerta diretora do Google

Pilar Manchón aponta que setores como tecnologia, saúde e educação já sentem os efeitos da automação inteligente (Getty Images). (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 19h05.
Última atualização em 2 de outubro de 2025 às 19h09.
Em recente entrevista, Pilar Manchón, diretora de Inteligência Artificial do Google, afirmou que o mercado de trabalho está passando por mudanças tão profundas quanto as vividas nas revoluções industriais do passado. Segundo ela, a IA não apenas automatiza tarefas, mas também cria novas oportunidades e redefine funções existentes.
“Assim como nas grandes transformações industriais, muitos empregos serão transformados, não necessariamente eliminados. A diferença agora é a velocidade com que isso acontece”, afirmou Manchón. Ela ressaltou que profissionais precisarão se adaptar rapidamente, desenvolvendo habilidades digitais e cognitivas para acompanhar a evolução das ferramentas de IA.
A diretora enfatizou que setores como tecnologia, saúde, educação e finanças já sentem os efeitos da automação inteligente, enquanto novas carreiras, como auditor de IA, designer de agentes inteligentes e curador de dados, começam a surgir para atender à crescente demanda do mercado.
Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37
Especialistas concordam que, assim como ocorreu no passado, o período de transição exigirá investimentos em capacitação e requalificação profissional, preparando os trabalhadores para funções mais analíticas e estratégicas, em vez de apenas operacionais.
“Estamos em um momento crítico: empresas, governos e profissionais precisam se mover rápido para aproveitar as oportunidades que a IA oferece, evitando que a tecnologia se torne apenas uma força de substituição”, concluiu Manchón.
O alerta de Pilar Manchón reforça que a adaptação e a aprendizagem contínua serão fatores decisivos para quem deseja prosperar em um mundo profissional cada vez mais guiado por inteligência artificial.
De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.
Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.
Veja, abaixo, os principais temas abordados:
Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.
EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga