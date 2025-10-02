Inteligência Artificial

O futuro do trabalho passa pela IA, alerta diretora do Google

Especialista afirma que a velocidade da transformação exige requalificação e habilidades digitais avançadas

Pilar Manchón aponta que setores como tecnologia, saúde e educação já sentem os efeitos da automação inteligente (Getty Images). (Getty Images)

Pilar Manchón aponta que setores como tecnologia, saúde e educação já sentem os efeitos da automação inteligente (Getty Images). (Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 19h05.

Última atualização em 2 de outubro de 2025 às 19h09.

Em recente entrevista, Pilar Manchón, diretora de Inteligência Artificial do Google, afirmou que o mercado de trabalho está passando por mudanças tão profundas quanto as vividas nas revoluções industriais do passado. Segundo ela, a IA não apenas automatiza tarefas, mas também cria novas oportunidades e redefine funções existentes.

“Assim como nas grandes transformações industriais, muitos empregos serão transformados, não necessariamente eliminados. A diferença agora é a velocidade com que isso acontece”, afirmou Manchón. Ela ressaltou que profissionais precisarão se adaptar rapidamente, desenvolvendo habilidades digitais e cognitivas para acompanhar a evolução das ferramentas de IA.

A diretora enfatizou que setores como tecnologia, saúde, educação e finanças já sentem os efeitos da automação inteligente, enquanto novas carreiras, como auditor de IA, designer de agentes inteligentes e curador de dados, começam a surgir para atender à crescente demanda do mercado.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Especialistas concordam que, assim como ocorreu no passado, o período de transição exigirá investimentos em capacitação e requalificação profissional, preparando os trabalhadores para funções mais analíticas e estratégicas, em vez de apenas operacionais.

“Estamos em um momento crítico: empresas, governos e profissionais precisam se mover rápido para aproveitar as oportunidades que a IA oferece, evitando que a tecnologia se torne apenas uma força de substituição”, concluiu Manchón.

O alerta de Pilar Manchón reforça que a adaptação e a aprendizagem contínua serão fatores decisivos para quem deseja prosperar em um mundo profissional cada vez mais guiado por inteligência artificial.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

  • Contextualização sobre o cenário atual da IA
  • Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia
  • Estudos de caso de empresas referências no uso da IA
  • Principais formas de atuação do especialista em IA
  • Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

Acompanhe tudo sobre:GoogleInteligência artificial

Mais de Inteligência Artificial

O projeto que torna dados da Wikipedia mais acessíveis para a IA

IA se torna “segundo cérebro” do CEO do LinkedIn

Essa atriz é uma IA e seus colegas humanos não gostaram do seu novo projeto

Pesquisa aponta que só 9% das empresas investem de fato em inteligência artificial

Mais na Exame

Tecnologia

Xiaomi 15T Pro chega ao Brasil por R$ 8.999, modelo mais básico sai por R$ 7.499

Mundo

Putin diz que Otan 'trava guerra' contra a Rússia e promete 'resposta contundente' à pressão externa

Inovação

Inovação, tecnologia e novos negócios fervem durante a Semana do Instituto Caldeira em Porto Alegre

Ciência

Apenas perda de peso? Cientistas criam teste que ajuda a prever outros efeitos do Ozempic no corpo