OpenAI lança Operator no Brasil; IA reserva restaurantes, agenda hospedagens e automatiza tarefas

A OpenAI disponibilizou no Brasil o Operator, um agente de inteligência artificial capaz de navegar na internet e executar tarefas como reservas de restaurantes, compras online e preenchimento de formulários. A ferramenta simula o uso humano do mouse e teclado, permitindo interações complexas com sites.

Por enquanto, o Operator está disponível apenas para assinantes do ChatGPT Pro, que custa US$ 200 mensais (cerca de R$ 1.140). Além disso, a OpenAI optou por manter a ferramenta separada do ChatGPT, operando por meio de um site dedicado.

Lançado inicialmente nos Estados Unidos em janeiro, o Operator agora chega a diversos países, incluindo Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Índia, Japão e Reino Unido. No entanto, a OpenAI ainda não pretende liberar a tecnologia para a União Europeia, Suíça, Noruega, Liechtenstein e Islândia, regiões onde enfrenta desafios regulatórios mais rígidos.

Como funciona o Operator?

O Operator é um agente de uso de computador (Computer Use Agent, ou CUA) treinado para interagir com interfaces gráficas, como botões, menus e campos de texto. A tecnologia combina computação visual, que captura e interpreta telas, com IA para simular comandos de mouse e teclado.

Um exemplo de sua funcionalidade é o comando: “Encontre e reserve o melhor tour diário por Roma no TripAdvisor”. O Operator, então, navega pelo site, faz a busca, organiza os resultados, seleciona o melhor avaliado e finaliza a reserva.

Na prática, porém, a ferramenta ainda enfrenta limitações. O Operator pode precisar de intervenção humana para concluir algumas ações, como realizar login, inserir dados de cartão de crédito e resolver captchas.