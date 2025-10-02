IA poderá adicionar €17,9 trilhões à economia global até 2030, aponta estudo

Um estudo recente da consultoria IDC prevê que a inteligência artificial (IA) terá um impacto econômico de €17,9 trilhões na economia global até 2030, equivalente a 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial.

Segundo a pesquisa, essa transformação está automatizando processos e também criando novos mercados e profissões. Setores como saúde e educação devem se beneficiar significativamente, com aumento da demanda por profissionais especializados em tecnologia e análise de dados.

O relatório destaca que empresas que adotarem IA de forma estratégica poderão aumentar produtividade, otimizar serviços e acelerar inovação, o que cria um ciclo de crescimento econômico sustentável. Além disso, a IA deve impulsionar a criação de funções que ainda não existem, exigindo requalificação e atualização constante da força de trabalho.

“A IA não é apenas uma ferramenta de automação; é um motor de novas oportunidades econômicas e profissionais em escala global”, afirmou um dos analistas responsáveis pelo estudo.

À medida que o impacto da IA se expande, governos e empresas enfrentam o desafio de preparar trabalhadores para os empregos do futuro, principalmente em garantir que a tecnologia seja inclusiva e acessível.

