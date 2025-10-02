Inteligência Artificial

IA poderá adicionar €17,9 trilhões à economia global até 2030, aponta estudo

Profissões inéditas surgem enquanto empresas e governos se adaptam à transformação tecnológica

Saúde, educação e novas profissões serão impulsionadas pelo avanço tecnológico, representando 3,5% do PIB mundial (Getty Images). (Getty Images)

Saúde, educação e novas profissões serão impulsionadas pelo avanço tecnológico, representando 3,5% do PIB mundial (Getty Images). (Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 19h59.

Um estudo recente da consultoria IDC prevê que a inteligência artificial (IA) terá um impacto econômico de €17,9 trilhões na economia global até 2030, equivalente a 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial.

Segundo a pesquisa, essa transformação está automatizando processos e também criando novos mercados e profissões. Setores como saúde e educação devem se beneficiar significativamente, com aumento da demanda por profissionais especializados em tecnologia e análise de dados.

O relatório destaca que empresas que adotarem IA de forma estratégica poderão aumentar produtividade, otimizar serviços e acelerar inovação, o que cria um ciclo de crescimento econômico sustentável. Além disso, a IA deve impulsionar a criação de funções que ainda não existem, exigindo requalificação e atualização constante da força de trabalho.

“A IA não é apenas uma ferramenta de automação; é um motor de novas oportunidades econômicas e profissionais em escala global”, afirmou um dos analistas responsáveis pelo estudo.

À medida que o impacto da IA se expande, governos e empresas enfrentam o desafio de preparar trabalhadores para os empregos do futuro, principalmente em garantir que a tecnologia seja inclusiva e acessível.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

  • Contextualização sobre o cenário atual da IA
  • Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia
  • Estudos de caso de empresas referências no uso da IA
  • Principais formas de atuação do especialista em IA
  • Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

Acompanhe tudo sobre:PIBEconomiaInteligência artificial

Mais de Inteligência Artificial

O futuro do trabalho passa pela IA, alerta diretora do Google

O projeto que torna dados da Wikipedia mais acessíveis para a IA

IA se torna “segundo cérebro” do CEO do LinkedIn

Essa atriz é uma IA e seus colegas humanos não gostaram do seu novo projeto

Mais na Exame

Casual

Rio de Janeiro conquista quatro prêmios no 'Oscar do Turismo'

Tecnologia

Xiaomi 15T Pro chega ao Brasil por R$ 8.999; modelo mais básico sai por R$ 7.499

Inteligência Artificial

O futuro do trabalho passa pela IA, alerta diretora do Google

Mundo

Putin diz que Otan 'trava guerra' contra a Rússia e promete 'resposta contundente' à pressão externa