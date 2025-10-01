Onde estarão os empregos do futuro? Conheça os setores em alta na era da IA

O CEO da Anthropic alertou recentemente que a inteligência artificial pode automatizar quase metade das tarefas de trabalho atuais nos próximos cinco anos, levantando preocupações sobre perdas massivas de empregos.

Um relatório do JPMorgan citou a possibilidade de uma “recuperação sem empregos” e destacou o impacto da IA sobre funções de colarinho branco.

Outros estudos indicam efeitos semelhantes para profissionais em início de carreira, especialmente na área de tecnologia. Embora habilidades em IA continuem em demanda, cada avanço nos modelos de IA públicos e muitas vezes gratuitos aumenta sua capacidade de realizar tarefas cotidianas, o que cria uma corrida para que profissionais humanos e se mantenham relevantes.

Mas a história não é só sobre substituição. Surgem novas categorias de trabalho — as chamadas “carreiras de fronteira” da era da IA. A questão é: onde estarão esses novos empregos?

Carreiras de fronteira

As carreiras de fronteira são setores e funções onde a IA já está gerando oportunidades de negócios, seja solucionando problemas complexos ou criando novos desafios. Para profissionais iniciantes ou quem busca mudança de carreira, esses campos apresentam potencial de crescimento sustentável para aqueles que se mantiverem atualizados em tecnologia de IA.

A expectativa é que alguns mercados verão oportunidades imediatas de projetos com IA e aumento de receita. Outros enfrentarão barreiras regulatórias ou competitivas, limitando o retorno sobre o investimento e o crescimento de empregos.

Setores com maior potencial de novas vagas em IA

Não é só a computação ou a programação que prometem crescer. Conheça outras carreiras promissoras:

Ciência de materiais

A IA já demonstra capacidade de descobrir novos materiais rapidamente, de ligas mais leves para a indústria aeroespacial a ingredientes inovadores para baterias. Diferente da indústria farmacêutica, a ciência de materiais não depende de longos ensaios clínicos, permitindo que inovações gerem retorno mais rápido. Novos materiais podem ainda acelerar o desenvolvimento de sistemas de computação mais potentes.

Cibersegurança

À medida que a IA cria novas ameaças, ela também oferece soluções. Tecnologias como clonagem de voz e conteúdos gerados automaticamente aumentam riscos de segurança, enquanto agentes de IA autônomos ajudam a detectar e neutralizar essas ameaças. A demanda por profissionais capacitados em cibersegurança impulsionada por IA deve crescer rapidamente.

Saúde

Além de propor novos medicamentos, a IA atua em áreas como nutrição, sono, longevidade e cuidados preventivos. Com o aumento do uso da IA em tarefas diárias, surgem oportunidades em programas voltados ao desenvolvimento e preservação da capacidade cognitiva humana.

O que fazer para se preparar

Profissionais impactados pela IA precisam se adaptar. Algumas recomendações:

Para quem atua em setores de fronteira, o objetivo é se tornar especialista em IA aplicada à sua área e construir uma carreira de futuro;

Quem não atua nesses setores deve mapear a adoção da IA em seu campo e traçar uma rota estratégica;

Novos profissionais ou estudantes universitários devem considerar áreas emergentes além das carreiras tradicionais, que sofrerão mudanças significativas antes da formatura;

Líderes empresariais e investidores devem identificar oportunidades de carreiras de fronteira em seus setores, buscando parcerias e investimentos estratégicos que possam garantir vantagem competitiva.

