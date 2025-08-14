Quatro ferramentas de IA que talvez você não conheça — mas deveria

A inteligência artificial já faz parte da otimização de tarefas diárias de muitos profissionais. Mas, nem sempre as melhores ferramentas são as mais conhecidas.

Atualmente, a IA é uma peça-chave para otimizar tempo, criatividade, segurança de dados e resultados. Para aqueles que querem estar um passo à frente, conhecer e usar da melhor forma essas soluções é essencial.

Pensando nisso, veja a seguir quatro ferramentas de inteligência artificial que devem entrar no radar de profissionais e empresas atentos à inovação.

Gretel: dados sintéticos com privacidade garantida

Em um cenário onde o uso de dados é estratégico, mas a privacidade é inegociável, a Gretel se posiciona como uma solução de ponta.

A ferramenta cria informações geradas artificialmente, mas que seguem padrões reais permitindo que empresas analisem e testem cenários sem comprometer dados sensíveis de clientes.

A aplicação é especialmente relevante para setores como financeiro, saúde e tecnologia, que lidam com dados confidenciais diariamente. Em vez de mascarar informações, a Gretel permite trabalhar com um “gêmeo digital” dos dados reais.

Functionize: testes automatizados com inteligência

No mundo do desenvolvimento de software, o tempo gasto com testes pode se transformar em gargalo. O Functionize resolve esse problema com inteligência artificial aplicada à automação de testes de aplicações web.

A ferramenta permite criar, executar e analisar testes de forma muito mais ágil, com algoritmos que aprendem com o comportamento da aplicação e ajustam os testes automaticamente.

Essa capacidade de adaptação é especialmente útil em ciclos ágeis de desenvolvimento, onde mudanças constantes exigem testes rápidos e confiáveis.

Let’s Enhance: imagens otimizadas, sem perder a qualidade

Com cada vez mais conteúdos digitais sendo produzidos, a qualidade visual tornou-se um diferencial competitivo.

O Let’s Enhance resolve um dos problemas mais comuns entre profissionais de marketing, design e conteúdo: transformar imagens de baixa resolução em arquivos prontos para uso profissional — e tudo isso sem perder qualidade.

A IA por trás da plataforma utiliza algoritmos avançados para interpretar e aprimorar detalhes, gerando imagens mais nítidas e adequadas para peças publicitárias, redes sociais ou sites.

O uso da ferramenta permite maior liberdade criativa e independência técnica, já que não é necessário recorrer a bancos de imagens ou reedições complexas.

VisualEyes: testando o design com os olhos do usuário

Designs eficazes nascem de decisões baseadas em dados — e não em achismos. O VisualEyes é uma plataforma que utiliza IA para prever como os usuários vão interagir visualmente com uma interface antes mesmo de ela ser lançada.

