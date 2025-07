Nvidia anuncia retomada das vendas de chips H20 para a China diante de novo posicionamento dos EUA

A Nvidia anunciou nesta segunda-feira, 14, que planeja retomar a comercialização de seu acelerador de inteligência artificial H20 na China, já que os Estados Unidos garantiram que as licenças para essas remessas serão aprovadas — uma mudança significativa em relação à postura adotada pelo governo do presidente Donald Trump.

Em comunicado publicado no blog oficial da empresa, a Nvidia afirmou que recebeu informações do governo americano indicando que as licenças de exportação para o H20 seriam liberadas. A versão chinesa do chip de IA foi desenvolvida para atender às restrições comerciais anteriores, mas, desde abril, a venda do produto na China está bloqueada, informou a Bloomberg.

Após o anúncio, Nasdaq e as bolsas de Hong Kong e da China tiveram um desempenho positivo. O Índice Hang Seng Tech avançou até 2,2%, enquanto empresas de data center, como a Beijing Sinnet Technology Co., apresentaram altas de até 7,6%.

Em entrevista à Bloomberg, Vey-Sern Ling, diretor administrativo da Union Bancaire Privee, ressaltou que a retomada das vendas do H20 para a China traz não apenas vantagem competitiva para a Nvidia, como também pode impactar o setor.

“É um fator positivo não apenas para a empresa, mas também para a cadeia de suprimentos de semicondutores de IA, bem como para as plataformas tecnológicas chinesas que estão desenvolvendo capacidades de IA. Isso também é um bom desenvolvimento para as relações entre EUA e China.”

Os próximos passados da Nvidia

O CEO Jensen Huang se reuniu com o presidente americano Donald Trump na semana passada e, atualmente, está em Pequim para participar de uma feira de cadeia de suprimentos. O executivo informou aos clientes da Nvidia que espera que as novas licenças sejam emitidas em breve, permitindo a retomada das vendas do H20.

Além disso, a Nvidia planeja lançar um novo chip para a China, o RTX PRO, descrito pela empresa como “totalmente compatível” com as regulamentações, indicando que ele está abaixo dos limites técnicos que exigiriam a aprovação do governo dos EUA.

A mudança de postura do governo Trump em relação às restrições do H20 representa uma grande vitória para Huang, que tem expressado seu descontentamento com as políticas de restrição de chips implementadas por Washington. Em maio, Huang considerou essas medidas, que incluem restrições aos próprios chips e às ferramentas para fabricá-los, como um “fracasso” que contribuiu para o fortalecimento da Huawei Technologies Co. Mais recentemente, ele afirmou que os EUA não precisam se preocupar com o uso de chips da Nvidia por parte dos militares chineses, pois Pequim não pode depender de tecnologia que Washington pode restringir a qualquer momento.

O H20 é uma versão menos poderosa dos chips de aceleração de IA da Nvidia, projetados especificamente para o mercado chinês. Esse produto faz parte da resposta da empresa às restrições dos EUA, que começaram a ser impostas em 2022 e foram reforçadas em várias ocasiões, afetando duas gerações sucessivas de processadores da Nvidia para a China — o H800 e o H20. Após a proibição das vendas do H20 em abril, Huang afirmou que a Nvidia enfrentaria perdas bilionárias devido aos estoques não vendidos.