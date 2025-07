Trump se mostra 'aberto a conversar' com UE antes da entrada em vigor de tarifas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrou-se nesta segunda-feira aberto a negociar com a União Europeia (UE) antes da entrada em vigor das tarifas de 30% que ameaçou impor ao bloco a partir de 1º de agosto.

"Sempre estamos abertos a conversar. Estamos abertos a conversar, inclusive com a Europa", disse Trump durante um encontro na Casa Branca com o secretário-geral da Otan, o holandês Mark Rutte, no qual anunciou um acordo de compra de armas que a Aliança Atlântica pagará e enviará à Ucrânia.

O governante americano insistiu que as cartas que começou a enviar na semana passada, comunicando as taxas que aplicaria a seus parceiros em agosto - entre eles a UE e o Brasil - "são os acordos" e ressaltou que estes estão "fechados".

Contudo, logo em seguida, repetiu que estaria disposto a dialogar com os países que "gostariam de ter um acordo diferente".

Trump confirmou que seu governo prevê conversar com seus aliados europeus. "De fato, virão para cá. Gostariam de conversar", declarou, em referência a uma rodada de negociações comerciais com a UE sobre a qual não ofereceu mais detalhes.

O republicano anunciou no último sábado que imporá tarifas de 30% aos produtos procedentes da União Europeia em uma missiva na qual advertiu ainda que, se o bloco de 27 países decidir aumentar suas tarifas em retaliação, o valor imposto pela UE será adicionado aos impostos americanos.

"Tenha em conta que os 30% são muito menos do que o necessário para eliminar a disparidade do déficit comercial que temos com a UE. Como sabem, nenhuma tarifa será aplicada se a União Europeia, ou empresas da UE, decidirem fabricar produtos nos Estados Unidos", explicou Trump em sua carta.

Diante do anúncio de Trump, o bloco europeu optou por uma resposta cautelosa e manifestou que espera prosseguir as negociações antes do prazo de 1º de agosto, uma posição que foi respaldada pelos membros nesta segunda-feira em Bruxelas, embora alguns também tenham ressaltando a necessidade de "mostrar força" perante o governo americano.

O comissário europeu de Comércio, Maros Sefcovic, anunciou que falaria com seus homólogos americanos ainda hoje para continuar negociando um acordo que evite o plano tarifário "proibitivo" de 30%.