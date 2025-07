Tarifas de Trump: como retaliação, União Europeia mira em aviões, carros e bourbon americanos

A União Europeia concluiu uma nova lista de contramedidas, que visa atingir produtos americanos no valor de € 72 bilhões (aproximadamente US$ 84 bilhões), incluindo aeronaves da Boeing, automóveis e bourbon. As medidas podem ser aplicadas caso a UE decida retaliar, intensificando as tensões comerciais com os Estados Unidos.

Apesar disso, o bloco econômico segue empenhado em negociações com a Casa Branca sobre as tarifas aplicadas aos países-membros.

A lista inclui uma série de produtos, como máquinas, produtos químicos, plásticos, dispositivos médicos, equipamentos elétricos, vinhos e diversos produtos agrícolas, de acordo com um documento de 206 páginas elaborado pela Comissão Europeia, que foi obtido pela agência Bloomberg.

Inicialmente, a lista abrangia produtos no valor total de € 95 bilhões, mas foi reduzida após consultas com empresas e países-membros da União Europeia. A adoção das medidas dependerá da aprovação dos estados-membros. O pacote de contramedidas visa responder à tarifa recíproca de 20% imposta pelo presidente Donald Trump sobre a maioria dos produtos, além de tarifas adicionais de 25% sobre carros e peças automotivas. Essa tarifa de 20% foi temporariamente reduzida para 10%, para facilitar as negociações.

De acordo com a lista, não há uma tarifa definida para os produtos. No fim de semana, Trump anunciou que, a partir de 1º de agosto, aumentaria as tarifas da UE para 30%, algo que foi descrito por Maros Sefcovic, chefe comercial da União Europeia, como "efetivamente proibitivo" para o comércio transatlântico.

Os ministros de Comércio da UE se reuniram em Bruxelas na segunda-feira, 14, para discutir os próximos passos. Sefcovic havia agendado uma conversa com o Secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, para a noite de segunda-feira, com o objetivo de dar continuidade às negociações, que a UE insiste que devem ser benéficas para ambas as partes.

No mesmo fim de semana, a UE anunciou sua disposição de estender a suspensão das tarifas sobre uma primeira lista de € 21 bilhões em produtos americanos, em resposta às tarifas adicionais de aço e alumínio impostas por Donald Trump.

O que está incluído na lista da UE?

A nova lista de produtos da União Europeia inclui mais de € 65 bilhões em bens industriais, como aeronaves (€ 11 bilhões), máquinas (€ 9,4 bilhões) e automóveis (€ 8 bilhões). Além disso, mais de € 6 bilhões em produtos agroalimentares, incluindo frutas e vegetais (€ 2 bilhões) e bebidas alcoólicas (€ 1,2 bilhão), também são alvo das medidas. O pacote abrangente ainda inclui equipamentos e instrumentos de precisão (€ 5 bilhões), brinquedos e equipamentos para lazer (mais de € 500 milhões), armas esportivas (quase € 300 milhões) e instrumentos musicais (aproximadamente € 200 milhões).

Os critérios para a seleção dos produtos incluem a disponibilidade de fontes alternativas de fornecimento e a probabilidade de realocação desses produtos, de acordo com o documento. Produtos de natureza militar não estarão sujeitos às tarifas.

Negociações com a UE

Nesta segunda-feira, 14, o presidente norte-americano Donald Trump afirmou também que está disposto a conversar sobre as tarifas impostas à União Europeia neste final de semana.

"Os acordos já estão estabelecidos. Não há mais acordos a serem feitos. Eles querem explorar outro tipo de acordo, mas estamos sempre dispostos a conversar. Estamos disponíveis para discutir, inclusive com a Europa. De fato, eles estão vindo até nós porque desejam conversar", afirmou.