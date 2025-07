Nvidia chega a US$ 4 trilhões em valor de mercado e crava feito inédito Fabricante de hardware e chips para inteligência artificial generativa renovou o status de empresa mais valiosa do mundo

POLAND - 2019/01/30: In this photo illustration, the Nvidia logo is seen displayed on an Android mobile phone. (Photo Illustration by Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) (Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images/Getty Images)