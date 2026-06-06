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OpenAI diz que irá submeter seus modelos de IA à Casa Branca após ordem executiva de Trump

A ordem executiva representa uma guinada a posição anterior de Donald Trump em relação a IA; a mudança veio após os avanços da IA acenderem alerta no governo sobre riscos trazidos pela tecnologia

Donald Trump assinou nesta semana ordem executiva para revisão de modelos de IA (Evan Vucci/AFP)

Donald Trump assinou nesta semana ordem executiva para revisão de modelos de IA (Evan Vucci/AFP)

Ramana Rech
Ramana Rech

Redatora

Publicado em 6 de junho de 2026 às 10h17.

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A OpenAI irá cumprir com a ordem executiva dos Estados Unidos publicada nesta semana, que pede a empresas de inteligência artificial que compartilhem seus modelos com o governo para revisão antes do lançamento, afirmou a empresa à CNBC.

George Osborne, head de países da OpenAI, confirmou que a empresa iria assinar de forma voluntária a ordem. “É bastante correto que os governos democráticos tenham um papel importante a desempenhar na forma como essa tecnologia é usada e implementada”, disse à CNBC.

A ordem executiva assinada pelo presidente Donald Trump na terça-feira, 2, requer que as empresas de IA submetam de forma voluntária seus modelos 30 dias antes do lançamento para que o governo identifique possíveis vulnerabilidades.

A ordem vem em meio a preocupações com os riscos à segurança trazidos pela tecnologia. Recentemente, o desenvolvimento da IA assustou e surpreendeu funcionários do governo, o que motivou a medida, reporta a NPR.

Um exemplo disso é que a Anthropic tem restringido o acesso a seu modelo de cibersegurança Mythos, que é capaz de encontrar vulnerabilidades cibernéticas em sistemas. A versão inicial do Claude Mythos conseguiu furar uma das proteções mais robustas do MacOS em cinco dias.

“Capacidades avançadas de IA tornam nossa Nação mais forte, mas também introduzem novas considerações nacionais de segurança que requerem ação coordenada entre departamentos executivos, agências e componentes”, diz a ordem.

“Continuaremos a liderar um esforço de cibersegurança pautado pelo princípio ‘América em Primeiro Lugar’ (America First), fortalecendo tanto nossa segurança nacional quanto nossa liderança global em IA”, completa.

No início do mandato, Trump indicou que iria seguir um caminho diferente do seu antecessor, Joe Biden. O atual presidente revogou políticas de IA de Biden que traziam diretrizes para segurança em relação à IA, afirmando que as medidas consistiam em barreiras para a inovação e a dominância do país em IA.

O lançamento da nova ordem executiva estava previsto para maio, mas foi adiado porque Trump receou que a ordem executiva poderia atrapalhar o desenvolvimento da IA.

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