Inteligência Artificial

Este é o único experimento que mostra como a IA pode encurtar décadas de pesquisa científica

Sistemas que conduzem experimentos sozinhos avançam, mas levantam dilemas éticos e operacionais

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 21 de abril de 2026 às 10h00.

Imagine um ambiente de pesquisa capaz de formular hipóteses, executar testes e analisar resultados sem intervenção humana. 

Esse cenário, antes restrito à ficção, começa a ganhar forma com os chamados laboratórios de direção autônoma, que combinam inteligência artificial e robótica para acelerar a produção científica. 

A proposta desses sistemas é ir além da automação de tarefas repetitivas. Eles estruturam todo o processo científico em um ciclo fechado, no qual a própria máquina define caminhos experimentais com base em dados e objetivos previamente estabelecidos. 

O avanço ocorre em um momento em que a inteligência artificial já ocupa papel consolidado na ciência, sendo utilizada para simular fenômenos complexos, analisar grandes volumes de estudos acadêmicos e prever comportamentos biológicos. As informações foram retiradas da Forbes.

Ciência automatizada e o futuro da descoberta

A ideia de laboratórios que operam sem intervenção humana se conecta ao conceito de “fábricas escuras”, onde processos produtivos são conduzidos integralmente por máquinas. No campo científico, isso significa que equipamentos laboratoriais passam a executar experimentos de ponta a ponta, guiados por algoritmos.

Embora o conceito exista há décadas, os avanços recentes em inteligência artificial e robótica tornaram sua aplicação mais viável. Projetos-piloto já estão em desenvolvimento em diferentes partes do mundo. 

No Laboratório Nacional de Argonne, nos Estados Unidos, robôs atuam na criação de novos materiais poliméricos condutores sob orientação de um sistema de IA que define os rumos dos experimentos. 

Já na Universidade de Sheffield, no Reino Unido, um laboratório autônomo utiliza aprendizado de máquina para otimizar reações químicas sem intervenção humana direta.

Os resultados iniciais indicam ganhos relevantes de eficiência. O uso desses sistemas pode reduzir em até 30 vezes o número de experimentos necessários para alcançar conclusões, encurtando ciclos que tradicionalmente levariam anos ou até décadas. 

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