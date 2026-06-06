Essa IA analisa seu rosto e estima sua idade biológica — veja como funciona

Você tem 40 anos, mas seu corpo pode estar envelhecendo como o de alguém de 35 — ou de 50. Essa é a ideia por trás da chamada idade biológica, uma medida que busca refletir o estado real de saúde de uma pessoa, independentemente da data de nascimento.

Agora, uma nova ferramenta de inteligência artificial promete estimar essa informação analisando apenas uma fotografia do rosto.

Desenvolvida por pesquisadores da Faculdade de Medicina de Harvard e do Mass General Brigham, a FaceAge vem chamando atenção após ser destaque em veículos internacionais por sua proposta incomum: transformar uma selfie em um indicador de saúde.

As informações foram retiradas de publicações da Harvard Medical School, do Mass General Brigham e de estudos científicos sobre a tecnologia.

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O que é idade biológica?

Diferentemente da idade cronológica, que corresponde aos anos vividos, a idade biológica tenta medir como o organismo está envelhecendo.

Fatores como genética, alimentação, prática de exercícios, doenças, qualidade do sono e hábitos de vida podem acelerar ou desacelerar esse processo.

É por isso que duas pessoas da mesma idade podem apresentar condições de saúde bastante diferentes. Enquanto uma pode ter indicadores compatíveis com alguém mais jovem, outra pode apresentar sinais de envelhecimento mais avançado.

Como a FaceAge funciona?

Para desenvolver a ferramenta, os pesquisadores treinaram o sistema com dezenas de milhares de fotografias de pessoas saudáveis e, posteriormente, validaram o modelo utilizando imagens de pacientes com câncer.

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A partir desse treinamento, a IA aprendeu a identificar padrões faciais associados ao envelhecimento biológico. O sistema analisa características presentes no rosto e gera uma estimativa de idade biológica.

Nos testes realizados pelos pesquisadores, pacientes com câncer apresentaram, em média, uma idade biológica estimada cerca de cinco anos superior à idade cronológica. Além disso, quanto maior a diferença entre essas duas idades, piores tendiam a ser os desfechos clínicos observados.

Para que a tecnologia pode servir?

O objetivo dos pesquisadores não é descobrir quantos anos alguém aparenta ter, mas criar uma ferramenta de apoio médico.

Segundo os estudos publicados, a FaceAge pode ajudar profissionais de saúde a avaliar a condição geral de um paciente e a tomar decisões sobre tratamentos mais agressivos ou mais conservadores.

Em testes realizados com pacientes oncológicos, a ferramenta contribuiu para melhorar previsões de sobrevida quando utilizada em conjunto com informações clínicas tradicionais.

A expectativa é que, no futuro, sistemas semelhantes possam auxiliar no acompanhamento de outras doenças relacionadas ao envelhecimento.

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Os riscos de popularizar esse tipo de IA

Apesar do potencial médico, especialistas alertam que a tecnologia pode gerar interpretações equivocadas fora do ambiente clínico.

Receber uma estimativa de idade biológica mais alta não significa necessariamente que alguém está doente. Da mesma forma, uma idade biológica mais baixa não garante boa saúde. A ferramenta trabalha com probabilidades e correlações estatísticas, não com diagnósticos individuais.

Outro desafio envolve privacidade. Como o sistema depende da análise facial, surgem preocupações sobre armazenamento de imagens, uso de dados biométricos e possíveis aplicações por empresas, seguradoras ou recrutadores interessados em inferir informações de saúde a partir da aparência.

Especialistas também destacam a necessidade de avaliar possíveis vieses relacionados a idade, gênero e diversidade populacional antes de uma adoção em larga escala.

Por enquanto, a FaceAge permanece principalmente como uma ferramenta de pesquisa.