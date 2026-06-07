YouTube lança novo formato para buscar vídeos na plataforma a partir de prompts

O YouTube está lançando uma nova ferramenta que pode mudar a forma como as pessoas buscam e descobrem vídeos na plataforma. Agora, usuários poderão ter um feed com conteúdo personalizado a partir da inteligência artificiaç, anunciou o YouTube nesta semana. Mas, por enquanto, o formato só está disponível nos Estados Unidos.

Com a nova ferramenta, usuários têm a possibilidade de fazer pedidos como “me ajude a relaxar depois do trabalho com meditações guiadas de menos de 10 minutos”, que a plataforma irá retornar com um feed para a demanda. A plataforma, porém, não permite construir vários feeds de uma vez.

Mas o usuário poderá editar o prompt a qualquer momento. Os feeds também serão atualizados de forma constante pelo YouTube. Os usuários terão a opção de salvar seus feeds favoritos para retomá-los depois.

IA para construir feeds

A IA tem sido usada para customizar ainda mais conteúdo entregue por outras plataformas, como do Spotify. Em dezembro de 2025, o streaming anunciou a ferramenta Prompted Playlist, que permite aos usuários obterem playlists de músicas a partir de prompts. A função também apresenta descrições que mostram ao usuário o porquê da IA ter feito tais escolhas.

O Instagram, por sua vez, lançou a ferramenta “Seu algoritmo” para reels e para a seção Explorar, em que o usuário pode digitar quais tópicos deseja ver mais. Na aba Explorar, o usuário tem a possibilidade de adicionar ou remover interesses.