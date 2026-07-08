Inteligência Artificial

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Arquiteto de IA: o que faz o profissional que desenha soluções com inteligência artificial

Conheça as responsabilidades, competências e oportunidades de uma das carreiras mais estratégicas da inteligência artificial

Arquiteto de IA: o que faz o profissional que desenha soluções com inteligência artificial (Magnific/Reprodução)

Arquiteto de IA: o que faz o profissional que desenha soluções com inteligência artificial (Magnific/Reprodução)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 8 de julho de 2026 às 17h31.

Última atualização em 8 de julho de 2026 às 17h32.

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A adoção da inteligência artificial deixou de estar restrita às grandes empresas de tecnologia e passou a fazer parte da estratégia de organizações dos mais diversos setores. Nesse cenário, cresce a demanda por profissionais capazes de transformar objetivos de negócio em soluções baseadas em IA. Um deles é o arquiteto de IA.

Segundo o relatório Future of Jobs 2025, do World Economic Forum, especialistas em inteligência artificial e aprendizado de máquina estão entre as ocupações com maior crescimento esperado até 2030. Já estudos da McKinsey & Company apontam que empresas buscam cada vez mais profissionais capazes de integrar IA aos processos de forma segura e escalável.

O que é um arquiteto de IA

O arquiteto de IA é responsável por planejar como uma solução de inteligência artificial será construída e integrada aos sistemas de uma empresa. Em vez de desenvolver apenas modelos ou escrever código, ele define a estrutura técnica que permitirá que a IA funcione de forma eficiente.

Na prática, esse profissional escolhe quais tecnologias serão utilizadas, como os dados serão armazenados, quais modelos fazem mais sentido para cada problema e como garantir segurança, desempenho e conformidade com normas de privacidade.

Quais são as responsabilidades desse profissional

O trabalho de um arquiteto de IA envolve diferentes etapas do desenvolvimento de uma solução.

Entre suas principais funções estão:

  • analisar necessidades do negócio;
  • definir a arquitetura técnica da solução;
  • selecionar modelos e ferramentas de IA;
  • integrar sistemas existentes com novos recursos;
  • estabelecer padrões de segurança e governança dos dados;
  • acompanhar desempenho e evolução das aplicações.

Um exemplo é uma empresa que deseja implantar um assistente virtual para atendimento ao cliente. Enquanto cientistas de dados treinam modelos e desenvolvedores implementam funcionalidades, o arquiteto define toda a estrutura para que a solução converse com bancos de dados, sistemas internos e plataformas na nuvem.

Quer entender como a inteligência artificial está transformando carreiras e negócios? O Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME reúne fundamentos, aplicações e tendências por R$ 37, oferecendo uma introdução prática ao tema.

Quais habilidades são necessárias

A profissão exige conhecimentos técnicos e visão estratégica. Entre as competências mais valorizadas estão programação, arquitetura de software, computação em nuvem, bancos de dados, aprendizado de máquina e segurança da informação.

Também são importantes habilidades de comunicação, já que o arquiteto costuma atuar como ponte entre equipes técnicas e executivos. Compreender os objetivos do negócio é tão relevante quanto conhecer as tecnologias disponíveis.

Onde um arquiteto de IA pode atuar

Empresas de tecnologia continuam entre as principais contratantes, mas o mercado já inclui bancos, hospitais, indústrias, varejo, agronegócio e organizações do setor público.

Esses profissionais participam de projetos como automação de processos, análise preditiva, sistemas de recomendação, assistentes inteligentes e aplicações de IA generativa, sempre adaptando as soluções às necessidades de cada organização.

O que considerar antes de seguir essa profissão

Quem deseja atuar como arquiteto de IA deve investir em uma formação que combine fundamentos técnicos e visão de negócios. A área evolui rapidamente, tornando a atualização contínua um diferencial importante.

Além de acompanhar o avanço das ferramentas de inteligência artificial, vale desenvolver conhecimentos sobre governança de dados, ética e segurança, temas cada vez mais presentes na adoção da tecnologia pelas empresas.

Para quem deseja compreender os principais conceitos da inteligência artificial e conhecer suas aplicações práticas, o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME está disponível por R$ 37 e oferece uma introdução estruturada ao tema.

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