WhatsApp pago? Meta prepara assinaturas com recursos de IA

A Meta Platforms pretende iniciar testes de planos de assinatura em seus aplicativos nos próximos meses. A estratégia envolve a oferta de funcionalidades adicionais ligadas à inteligência artificial, com foco em ampliar ferramentas de criação e uso profissional nas plataformas da empresa.

Segundo informações do TechCrunch, confirmadas pela própria Meta à CNBC, os planos pagos devem liberar recursos extras que não estarão disponíveis para usuários da versão gratuita. A proposta inclui ampliar o uso de sistemas de IA voltados à automação, criação de conteúdo e suporte a tarefas mais complexas.

Entre os ativos que devem ser incorporados às assinaturas está o conjunto de agentes da Manus, desenvolvedora de tecnologia de IA adquirida pela Meta em dezembro por aproximadamente US$ 2 bilhões. A empresa tem origem na China e mantém operações em Singapura, com foco em agentes inteligentes de uso geral.

Modelo busca monetizar investimentos em IA

A criação das assinaturas ocorre após um ciclo de investimentos elevados da Meta em talentos, infraestrutura e aquisições na área de inteligência artificial. Apesar de desenvolver modelos próprios sob a família Llama, a companhia optou por manter esses sistemas em código aberto, sem cobrança direta pelo acesso.

O novo formato pode incluir também versões avançadas do Vibes, ferramenta de vídeos curtos baseada em IA. O produto, lançado em 2025 com acesso livre, passaria a adotar uma estrutura com funcionalidades básicas gratuitas e opções adicionais condicionadas a pagamento.

As assinaturas não substituem o Meta Verified, serviço lançado em 2023 voltado à verificação de perfis, suporte prioritário e proteção contra falsificação de identidade. Os produtos seguirão trajetórias separadas.

A Meta informou que a implementação será gradual e que o desenho final dos planos poderá ser ajustado com base no feedback dos usuários ao longo do processo.