Meta Connect 2025 deve revelar óculos inteligentes com display e novos planos para IA

Na quarta e quinta-feira, 17 e 18 de setembro, a Meta realiza a edição 2025 do Connect, seu principal evento sobre realidade aumentada, inteligência artificial e metaverso. A principal novidade deste ano deve ser o lançamento de óculos inteligentes com display integrado — os primeiros da empresa voltados ao consumidor final.

Esses óculos devem incluir uma pequena tela para exibição de notificações e imagens, além de um bracelete para controle de algumas funções por gestos manuais. O lançamento é esperado ainda em 2025, com preço estimado em US$ 800 — bem acima dos cerca de US$ 300 da linha atual de Ray-Bans da empresa.

No evento, a Meta também pode apresentar novos Ray-Bans com câmeras e bateria melhoradas, além de novos recursos de IA, mas sem display. Vazamentos sugerem modelos com lentes escuras e transparentes.

Outro possível anúncio é a abertura da plataforma dos óculos Ray-Ban e Oakley a desenvolvedores. Hoje, os dispositivos são compatíveis com poucos aplicativos externos, como Spotify e Audible. A liberação pode ampliar o ecossistema de uso dos acessórios.

O CEO Mark Zuckerberg abrirá o evento na quarta-feira, às 21h (horário de Brasília), com o keynote principal. No dia seguinte, executivos da empresa apresentam painéis técnicos voltados a desenvolvedores.

Meta AI e metaverso também estarão em destaque

Assim como em anos passados, a IA será um tema relevante em todo o evento. A Meta deve mostrar novas funções para o Meta AI, que já soma 1 bilhão de usuários mensais. Estão previstos bots em outros idiomas e integração com apps do grupo.

Além disso, há expectativa de que a empresa atualize o público sobre a família de modelos de IA Llama e os esforços para criar uma "superinteligência" – como Meta e Zuckerberg têm chamado a inteligência artificial geral (AGI) –, especialmente após a reformulação de sua divisão de IA e a contratação de mais de 50 talentos do setor.

No metaverso, são esperadas atualizações no Horizon Worlds e novidades sobre os headsets em desenvolvimento com ASUS, Lenovo e Xbox.