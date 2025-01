Meta vendeu 1 milhão de óculos Ray-Ban inteligentes em 2024, revela Zuckerberg

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, revelou, pela primeira vez, a quantidade de óculos inteligentes Ray-Ban da companhia vendidos, em uma reunião com funcionários vista pelo site The Verge. As vendas chegaram a um milhão de unidades em 2024.

Na reunião, ele também se perguntou o quanto as vendas poderão aumentar neste ano. “Eu acho que uma das questões para nós é iremos de um milhão neste ano para dois milhões? Nós vamos de um milhão para cinco milhões?”, questionou.

O executivo destacou que a Meta praticamente inventou a categoria e que, por enquanto, segue sem concorrentes na área. Apesar disso, o cenário pode mudar ainda em 2025, “Eu acho que nós provavelmente vamos começar a ver alguma coisa disso no fim deste ano, talvez no próximo”, afirmou o CEO. Até o momento, o caminho segue aberto para a empresa “apresentar para o maior número de pessoas possíveis os óculos de IA da Meta”.

A companhia anunciou a geração de óculos Ray-Ban com inteligência artificial em setembro de 2023, com o intuito de recuperar terreno perdido na corrida pela tecnologia. Os dispositivos permitem aos usuários transmitir o que veem e ouvem em tempo real e servem como suporte para assistentes virtuais na vida cotidiana. Com o tempo, a Meta adicionou novas funcionalidades aos óculos.

A expectativa é de que, em 2025, a Meta se aprofunde ainda mais na categoria dos wereables. A companhia planeja lançar um novo par de óculos inteligentes, chamado Hypernova.