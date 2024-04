Zuckerberg libera seu metaverso para óculos RV de marcas como Asus, Lenovo e Microsoft

A Meta, liderada por Mark Zuckerberg, anunciou uma expansão para seu sistema operacional de realidade virtual (RV), agora renomeado como Horizon OS. A novidade foi revelada através de uma publicação no blog oficial da empresa na segunda-feira, 23. Agora, além do já conhecido Quest, o Horizon OS será compatível com dispositivos de outras marcas, prometendo uma integração mais ampla no mercado de realidade virtual.

Entre os primeiros parceiros confirmados estão Asus, Lenovo e Microsoft. A Asus planeja lançar um headset de realidade virtual voltado para jogos de alta performance sob sua marca Republic of Gamers. Já a Lenovo, que possui um histórico de colaboração com a Meta no desenvolvimento do headset Oculus Rift S, focará seus novos dispositivos em produtividade, aprendizado e entretenimento, todos compatíveis com o Horizon OS.

Mark Zuckerberg, CEO da Meta: novos planos para o metaverso (Meta/Divulgação)

A Microsoft também entra na jogada com uma edição limitada do Meta Quest, inspirada no Xbox, embora detalhes específicos sobre esta parceria ainda sejam escassos.

Além das parcerias, a Meta está reformulando o software de realidade mista (RM) Quest, tornando o App Lab, uma seção até então semi-oculta de sua loja de aplicativos, em uma característica mais visível. A empresa também prometeu um framework de realidade mista aberto, facilitando a criação de experiências semelhantes à realidade aumentada (RA) em futuros headsets.

Andrew Bosworth, CTO da Meta, já havia indicado em entrevistas recentes que os próximos dispositivos RV e RA da empresa poderiam explorar variantes mais específicas. Esta estratégia parece visar uma expansão do alcance da Meta no mercado, colaborando com outras marcas e diversificando os designs dos dispositivos.