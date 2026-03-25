Japão cria robô ‘monge’ para oferecer conselhos espirituais com apoio de IA

Fonte: Freepik
Redatora
Publicado em 25 de março de 2026 às 08h46.
A inteligência artificial começa a ocupar espaços cada vez mais inesperados — inclusive na espiritualidade.
No Japão, um robô desenvolvido para atuar como “monge” está sendo utilizado para oferecer conselhos espirituais e interagir com fiéis.
O robô foi criado para simular a atuação de um monge, respondendo perguntas e oferecendo orientações com base em ensinamentos religiosos.
A proposta não é substituir completamente os religiosos, mas ampliar o acesso a esse tipo de aconselhamento.Quem não aprender IA agora tende a ficar para trás nos próximos anos. Assista essa aula gratuita e entenda mais sobre o assunto; clique aqui
Equipado com inteligência artificial, o robô é capaz de:
A experiência mistura tradição e inovação, criando uma nova forma de conexão com o público.
O Japão enfrenta uma combinação de fatores:
Com menos monges disponíveis, a tecnologia surge como alternativa para manter tradições vivas.
O uso de inteligência artificial nesse contexto mostra como a tecnologia está se expandindo para além de setores tradicionais como negócios e indústria.
Hoje, ela também começa a impactar cultura, religião e comportamento social.