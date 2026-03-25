Inteligência Artificial

Japão cria robô ‘monge’ para oferecer conselhos espirituais com apoio de IA

Tecnologia é usada para ampliar acesso a orientações religiosas em meio à queda de sacerdotes

Fonte: Freepik

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Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 25 de março de 2026 às 08h46.

A inteligência artificial começa a ocupar espaços cada vez mais inesperados — inclusive na espiritualidade.

No Japão, um robô desenvolvido para atuar como “monge” está sendo utilizado para oferecer conselhos espirituais e interagir com fiéis. 

A tecnologia aplicada à espiritualidade

O robô foi criado para simular a atuação de um monge, respondendo perguntas e oferecendo orientações com base em ensinamentos religiosos.

A proposta não é substituir completamente os religiosos, mas ampliar o acesso a esse tipo de aconselhamento.

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Como funciona o ‘monge digital’

Equipado com inteligência artificial, o robô é capaz de:

  • Interagir com visitantes

  • Responder dúvidas

  • Compartilhar ensinamentos

A experiência mistura tradição e inovação, criando uma nova forma de conexão com o público.

Por que isso está acontecendo

O Japão enfrenta uma combinação de fatores:

  • Envelhecimento da população

  • Diminuição de vocações religiosas

  • Mudanças no comportamento das novas gerações

Com menos monges disponíveis, a tecnologia surge como alternativa para manter tradições vivas.

IA além do óbvio

O uso de inteligência artificial nesse contexto mostra como a tecnologia está se expandindo para além de setores tradicionais como negócios e indústria.

Hoje, ela também começa a impactar cultura, religião e comportamento social.

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