Inteligência Artificial

Radares com inteligência artificial aplicam mais de 16 mil multas por celular e falta de cinto em SP

Tecnologia automatiza fiscalização e ajuda a reduzir acidentes nas rodovias

Porto Alegre, RS 11.10.2018: Radar de Trânsito da EPTC, na avenida Nilo Peçanha, na tarde desta quinta-feira (11). Foto: Joel Vargas/PMPA

Porto Alegre, RS 11.10.2018: Radar de Trânsito da EPTC, na avenida Nilo Peçanha, na tarde desta quinta-feira (11). Foto: Joel Vargas/PMPA

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 25 de março de 2026 às 08h58.

A inteligência artificial já está mudando a forma como o trânsito é fiscalizado no Brasil.

A fiscalização nas rodovias paulistas ganhou um reforço tecnológico que resultou em mais de 16 mil autuações apenas em 2025. Radares equipados com inteligência artificial em trechos das rodovias SP-340 e SP-342, na região de Campinas, principalmente por uso de celular ao volante e falta de cinto de segurança.

Como funcionam os radares com IA

Os equipamentos utilizam câmeras de alta definição combinadas com inteligência artificial para identificar infrações automaticamente. A tecnologia é capaz de:

  • Detectar uso de celular

  • Identificar motoristas e passageiros sem cinto

  • Registrar imagens em tempo real

Para garantir a segurança jurídica do processo, a inteligência artificial não emite a multa sozinha. Todas as capturas são analisadas e validadas por policiais militares rodoviários e, somente após essa conferência humana, a autuação oficial é gerada.

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Mais eficiência na fiscalização

Radares que possuem tecnologia com inteligência artificial auxiliam a Polícia Rodoviária na fiscalização e apoia ações educativas voltadas à segurança das pistas.

Em vez de depender apenas da observação humana, o sistema consegue analisar milhares de veículos de forma contínua.

Segurança como principal objetivo

O uso da tecnologia está diretamente ligado à redução de acidentes. 

O uso de celular ao volante é a terceira maior causa de mortes no trânsito brasileiro, responsável por cerca de 150 a 154 fatalidades diárias e 54 mil anualmente. Segundo a Abramet, esta distração aumenta em até 400% o risco de acidentes, sendo uma das principais causas de mortes no país, atrás apenas do excesso de velocidade e embriaguez.

A expectativa é que a fiscalização mais precisa ajude a reduzir esses números.

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