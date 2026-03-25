Radares com inteligência artificial aplicam mais de 16 mil multas por celular e falta de cinto em SP

Porto Alegre, RS 11.10.2018: Radar de Trânsito da EPTC, na avenida Nilo Peçanha, na tarde desta quinta-feira (11). Foto: Joel Vargas/PMPA
Redatora
Publicado em 25 de março de 2026 às 08h58.
A inteligência artificial já está mudando a forma como o trânsito é fiscalizado no Brasil.
A fiscalização nas rodovias paulistas ganhou um reforço tecnológico que resultou em mais de 16 mil autuações apenas em 2025. Radares equipados com inteligência artificial em trechos das rodovias SP-340 e SP-342, na região de Campinas, principalmente por uso de celular ao volante e falta de cinto de segurança.
Os equipamentos utilizam câmeras de alta definição combinadas com inteligência artificial para identificar infrações automaticamente. A tecnologia é capaz de:
Para garantir a segurança jurídica do processo, a inteligência artificial não emite a multa sozinha. Todas as capturas são analisadas e validadas por policiais militares rodoviários e, somente após essa conferência humana, a autuação oficial é gerada.Veja como aplicar IA no seu dia a dia. Clique aqui
Radares que possuem tecnologia com inteligência artificial auxiliam a Polícia Rodoviária na fiscalização e apoia ações educativas voltadas à segurança das pistas.
Em vez de depender apenas da observação humana, o sistema consegue analisar milhares de veículos de forma contínua.
O uso da tecnologia está diretamente ligado à redução de acidentes.
O uso de celular ao volante é a terceira maior causa de mortes no trânsito brasileiro, responsável por cerca de 150 a 154 fatalidades diárias e 54 mil anualmente. Segundo a Abramet, esta distração aumenta em até 400% o risco de acidentes, sendo uma das principais causas de mortes no país, atrás apenas do excesso de velocidade e embriaguez.
A expectativa é que a fiscalização mais precisa ajude a reduzir esses números.