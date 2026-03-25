Radares com inteligência artificial aplicam mais de 16 mil multas por celular e falta de cinto em SP

A inteligência artificial já está mudando a forma como o trânsito é fiscalizado no Brasil.

A fiscalização nas rodovias paulistas ganhou um reforço tecnológico que resultou em mais de 16 mil autuações apenas em 2025. Radares equipados com inteligência artificial em trechos das rodovias SP-340 e SP-342, na região de Campinas, principalmente por uso de celular ao volante e falta de cinto de segurança.

Como funcionam os radares com IA

Os equipamentos utilizam câmeras de alta definição combinadas com inteligência artificial para identificar infrações automaticamente. A tecnologia é capaz de:

Detectar uso de celular

Identificar motoristas e passageiros sem cinto

Registrar imagens em tempo real

Para garantir a segurança jurídica do processo, a inteligência artificial não emite a multa sozinha. Todas as capturas são analisadas e validadas por policiais militares rodoviários e, somente após essa conferência humana, a autuação oficial é gerada.

Mais eficiência na fiscalização

Radares que possuem tecnologia com inteligência artificial auxiliam a Polícia Rodoviária na fiscalização e apoia ações educativas voltadas à segurança das pistas.

Em vez de depender apenas da observação humana, o sistema consegue analisar milhares de veículos de forma contínua.

Segurança como principal objetivo

O uso da tecnologia está diretamente ligado à redução de acidentes.

O uso de celular ao volante é a terceira maior causa de mortes no trânsito brasileiro, responsável por cerca de 150 a 154 fatalidades diárias e 54 mil anualmente. Segundo a Abramet, esta distração aumenta em até 400% o risco de acidentes, sendo uma das principais causas de mortes no país, atrás apenas do excesso de velocidade e embriaguez.

A expectativa é que a fiscalização mais precisa ajude a reduzir esses números.