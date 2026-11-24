Ao colar o link de um vídeo do YouTube no Gemini Notebook, a IA do Google não assiste ao conteúdo.

Ela importa apenas a transcrição em texto das legendas, segundo a página de ajuda oficial do serviço. Tudo o que é dito no vídeo vira fonte de consulta, com citações que levam ao trecho correspondente.

O que aparece só na imagem, como um gráfico ou uma linha de código, fica de fora. Gemini Notebook é o nome que o NotebookLM recebeu em julho de 2026, quando o Google integrou o serviço à marca Gemini.

O funcionamento das fontes não mudou com a troca. O uso de IA para estudar é comum no Brasil: segundo o PISA 2025, da OCDE, 48% dos estudantes brasileiros de 15 anos usam chatbots de IA ao menos uma vez por semana para aprender, e 31% recorrem a eles para resumir textos.

O que o Gemini Notebook consegue usar de um vídeo do YouTube?

A transcrição pode ter sido enviada pelo criador do vídeo ou gerada pelo próprio YouTube. Com esse texto, a IA trabalha sobre tudo o que foi falado:

Resumos e guias de estudo: organiza os argumentos de uma aula ou palestra e transforma a fala em lista de pontos-chave ou perguntas de revisão;

organiza os argumentos de uma aula ou palestra e transforma a fala em lista de pontos-chave ou perguntas de revisão; Respostas com citação: cada resposta traz números clicáveis que apontam para o trecho da transcrição usado como base;

cada resposta traz números clicáveis que apontam para o trecho da transcrição usado como base; Cruzamento com outras fontes: relaciona o vídeo com PDFs, sites, textos colados e áudios adicionados ao mesmo caderno;

relaciona o vídeo com PDFs, sites, textos colados e áudios adicionados ao mesmo caderno; Comparação entre falas: identifica a posição de cada participante em entrevistas, debates e mesas-redondas.

O que a IA não enxerga no vídeo

Como a fonte importada é texto, qualquer informação que existe só na imagem não chega ao caderno. Isso inclui:

Dados exibidos na tela: gráficos, tabelas, slides e planilhas que o apresentador não lê em voz alta;

gráficos, tabelas, slides e planilhas que o apresentador não lê em voz alta; Texto dentro da imagem: anotações na lousa, capturas de tela e letreiros;

anotações na lousa, capturas de tela e letreiros; Demonstrações visuais: interfaces de apps, códigos e procedimentos mostrados sem narração;

interfaces de apps, códigos e procedimentos mostrados sem narração; Elementos não verbais: expressões faciais, entonação, pausas e trilha sonora.

Pelo mesmo motivo, o Google informa que vídeos sem fala não são aceitos. Um tutorial mudo ou um vídeo só com música não gera transcrição útil.

Quais vídeos do YouTube podem ser importados?

A página de ajuda do Gemini Notebook lista quatro condições para a importação funcionar:

Vídeo público: a documentação menciona apenas vídeos públicos, e vídeos privados não funcionam;

a documentação menciona apenas vídeos públicos, e vídeos privados não funcionam; Legendas disponíveis: manuais ou geradas pelo YouTube;

manuais ou geradas pelo YouTube; Mais de 72 horas de publicação: vídeos mais novos podem ainda não estar disponíveis;

vídeos mais novos podem ainda não estar disponíveis; Até 500 mil palavras de legenda: não há limite de duração do vídeo.

Se o vídeo for excluído ou ficar privado depois da importação, a fonte é removida do caderno em até 30 dias. No plano sem custo, cada caderno aceita até 50 fontes, e cada fonte pode ter até 500 mil palavras.

Por que o link do YouTube dá erro no Gemini Notebook?

O Google aponta quatro motivos comuns de falha:

Link inválido: endereço incompleto ou que não leva a um vídeo;

endereço incompleto ou que não leva a um vídeo; Conteúdo bloqueado: vídeo classificado como perigoso pelo sistema;

vídeo classificado como perigoso pelo sistema; Sem arquivo de legendas: o criador desativou as legendas ou o YouTube não as gerou;

o criador desativou as legendas ou o YouTube não as gerou; Idioma sem suporte: a fala está em uma língua ainda não compatível.

Um teste rápido evita tentativas em vão. No computador, expanda a descrição do vídeo no YouTube e procure a opção "Mostrar transcrição". Se ela não aparecer, o vídeo não tem legendas e a importação vai falhar.

Como adicionar um vídeo do YouTube ao Gemini Notebook

Acesse o Gemini Notebook no computador ou a área de notebooks no app do Gemini; Abra um caderno existente ou crie um novo; Na coluna à esquerda, selecione "Adicionar fontes"; Escolha a opção de YouTube ou de link e cole o endereço do vídeo público; Aguarde o título do vídeo aparecer na lista de fontes antes de fazer perguntas.

Como conferir o que a IA leu do vídeo

Quem usa o resumo para estudar ou trabalhar pode checar em poucos minutos o que entrou como fonte:

Abra a transcrição do vídeo no YouTube pelo botão "Mostrar transcrição", na descrição; No Gemini Notebook, peça um resumo dos principais argumentos com indicação dos trechos que sustentam cada ponto; Clique nas citações numeradas e compare o texto com a transcrição do YouTube; Faça uma pergunta que dependa da imagem, como os números de um gráfico exibido em determinado minuto, e confira a resposta no vídeo.

Pela forma como a importação funciona, as respostas sobre o que foi dito tendem a vir ancoradas em citações. Já as perguntas sobre conteúdo visual devem receber respostas vagas ou a indicação de que a informação não está nas fontes.

Legenda automática em português tem erros?

Sim. O YouTube gera legendas automáticas em português, o que amplia o número de aulas e entrevistas brasileiras que podem ser importadas.

O reconhecimento de fala, porém, falha com sotaques, ruído de fundo, vozes sobrepostas e áudio de baixa qualidade. O erro passa para o Gemini Notebook.

Se a legenda grafar errado um nome próprio, uma sigla ou um número, a IA repete a falha nas respostas. Em conteúdo técnico, jurídico ou médico, convém conferir esses termos na transcrição antes de usar o material.

Criadores podem corrigir as legendas automáticas dos próprios vídeos no YouTube Studio.

Como incluir slides e gráficos que aparecem no vídeo

A saída é tratar o vídeo como fonte de fala e completar o caderno com fontes visuais. O Gemini Notebook aceita:

PDF ou apresentação original: arquivos PDF, PPTX e Google Slides com até 100 slides, quando o material da aula ou palestra estiver disponível;

arquivos PDF, PPTX e Google Slides com até 100 slides, quando o material da aula ou palestra estiver disponível; Capturas de tela: imagens em PNG, JPEG, WEBP ou HEIC, úteis para registrar o quadro com o gráfico ou a tabela exibida;

imagens em PNG, JPEG, WEBP ou HEIC, úteis para registrar o quadro com o gráfico ou a tabela exibida; Texto copiado: a transcrição copiada do painel do YouTube pode ser colada como fonte quando o link não é aceito, como em vídeos recém-publicados;

a transcrição copiada do painel do YouTube pode ser colada como fonte quando o link não é aceito, como em vídeos recém-publicados; Arquivo de áudio próprio: gravações em MP3, WAV ou M4A de até 200 MB são transcritas na importação, sem depender das legendas do YouTube.