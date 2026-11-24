Gemini Notebook: a ferramenta do Google importa a transcrição de vídeos do YouTube (Reprodução)
Colaboradora
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 13h01.
Ao importar o link de um vídeo público do YouTube, o Gemini Notebook usa a transcrição em texto como fonte. Elementos que aparecem só na imagem ficam de fora dessa importação e podem exigir fontes adicionais.
Ao colar o link de um vídeo do YouTube no Gemini Notebook, a IA do Google não assiste ao conteúdo.
Ela importa apenas a transcrição em texto das legendas, segundo a página de ajuda oficial do serviço. Tudo o que é dito no vídeo vira fonte de consulta, com citações que levam ao trecho correspondente.
O que aparece só na imagem, como um gráfico ou uma linha de código, fica de fora. Gemini Notebook é o nome que o NotebookLM recebeu em julho de 2026, quando o Google integrou o serviço à marca Gemini.
O funcionamento das fontes não mudou com a troca. O uso de IA para estudar é comum no Brasil: segundo o PISA 2025, da OCDE, 48% dos estudantes brasileiros de 15 anos usam chatbots de IA ao menos uma vez por semana para aprender, e 31% recorrem a eles para resumir textos.
A transcrição pode ter sido enviada pelo criador do vídeo ou gerada pelo próprio YouTube. Com esse texto, a IA trabalha sobre tudo o que foi falado:
Como a fonte importada é texto, qualquer informação que existe só na imagem não chega ao caderno. Isso inclui:
Pelo mesmo motivo, o Google informa que vídeos sem fala não são aceitos. Um tutorial mudo ou um vídeo só com música não gera transcrição útil.
A página de ajuda do Gemini Notebook lista quatro condições para a importação funcionar:
Se o vídeo for excluído ou ficar privado depois da importação, a fonte é removida do caderno em até 30 dias. No plano sem custo, cada caderno aceita até 50 fontes, e cada fonte pode ter até 500 mil palavras.
O Google aponta quatro motivos comuns de falha:
Um teste rápido evita tentativas em vão. No computador, expanda a descrição do vídeo no YouTube e procure a opção "Mostrar transcrição". Se ela não aparecer, o vídeo não tem legendas e a importação vai falhar.
Quem usa o resumo para estudar ou trabalhar pode checar em poucos minutos o que entrou como fonte:
Pela forma como a importação funciona, as respostas sobre o que foi dito tendem a vir ancoradas em citações. Já as perguntas sobre conteúdo visual devem receber respostas vagas ou a indicação de que a informação não está nas fontes.
Sim. O YouTube gera legendas automáticas em português, o que amplia o número de aulas e entrevistas brasileiras que podem ser importadas.
O reconhecimento de fala, porém, falha com sotaques, ruído de fundo, vozes sobrepostas e áudio de baixa qualidade. O erro passa para o Gemini Notebook.
Se a legenda grafar errado um nome próprio, uma sigla ou um número, a IA repete a falha nas respostas. Em conteúdo técnico, jurídico ou médico, convém conferir esses termos na transcrição antes de usar o material.
Criadores podem corrigir as legendas automáticas dos próprios vídeos no YouTube Studio.
A saída é tratar o vídeo como fonte de fala e completar o caderno com fontes visuais. O Gemini Notebook aceita:
Não. O serviço importa apenas a transcrição em texto das legendas. Gráficos, slides e demais elementos visuais não entram como fonte.
A página de ajuda do Google menciona apenas vídeos públicos com legendas. Vídeos privados não funcionam.
Não. Sem fala não há transcrição, e o Google informa que esse tipo de vídeo não é aceito.
Não há limite de duração. O arquivo de legendas pode ter até 500 mil palavras.
Há uma versão sem custo, que permite até 50 fontes por caderno. Alguns recursos ficam restritos aos planos pagos do Google AI.
Glossário
Transcrição
Versão em texto do que é dito no vídeo, produzida pelo criador ou por reconhecimento de fala.
Citações numeradas
Referências que apontam para os trechos das fontes usados para compor a resposta.
Reconhecimento de fala
Tecnologia que identifica palavras faladas em um áudio e as converte em texto.
Legendas automáticas
Texto gerado por software a partir do áudio, sujeito a erros de reconhecimento.