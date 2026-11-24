RESUMO ＋ Após o fracasso das negociações da COP31, o autor afirma não saber mais como enfrentar a crise climática diante dos impasses do multilateralismo. O texto critica decisões de países e empresas guiadas por interesses de curto prazo e defende que o impacto coletivo passe a orientar governos e negócios.

No universo das consultorias, admitir que não se tem uma resposta é quase uma heresia. Somos treinados, contratados e remunerados justamente para estruturar diagnósticos, apontar caminhos e traduzir crises complexas em planos de ação executáveis.

Mas diante do fracasso das negociações da COP31 e da agonia visível do multilateralismo, a honestidade intelectual exige que eu abandone o figurino e admita em voz alta: eu não sei mais o que fazer.

Essa confissão não nasce de um pessimismo gratuito, mas de um estado de choque.

Durante anos, acreditei que conforme as evidências científicas se somassem à chegada da conta econômica, os mecanismos de tomada de decisão se moveriam. Esse momento chegou.

A ciência já entregou todos os alertas possíveis e as consequências práticas se empilham diante dos nossos olhos em velocidade assustadora — safras quebradas, cadeias de suprimentos colapsando, eventos climáticos extremos destruindo infraestrutura e vidas.

Ainda assim, as engrenagens da governança global e da alocação de capital seguem travadas.

O impasse da COP31 e os interesses de curto prazo

O impasse da COP31 deixa claro que não estamos diante de uma simples falha diplomática. O que testemunhamos é a falência de um modelo (estrutural e até da nossa forma de pensar).

Países e empresas sentam-se à mesa de negociação fazendo contas estritamente individuais sobre o que podem ganhar ou perder no próximo ciclo eleitoral ou no balanço do trimestre seguinte.

Para proteger ganhos de curto prazo, adia-se o custo da transição e empurra-se a responsabilidade para o vizinho.

Tragédia dos comuns: a lógica que agrava a crise climática

Vivemos, em escala planetária, o dilema que a economia chama de tragédia dos comuns.

O conceito descreve o que acontece quando indivíduos agindo de forma racional segundo seu próprio interesse exploram um recurso compartilhado até seu esgotamento, levando todos à ruína.

Se na camada das sociedades locais o individualismo exacerbado já corrói a confiança, degrada o espaço público e gera prejuízos imensos, imaginar que resolveremos a crise climática sob essa mesma lógica é uma ilusão.

Como a tomada de decisão individual ignora o impacto coletivo

Questões que afetam os bilhões de habitantes do planeta são estruturalmente impossíveis de tratar enquanto o nosso modelo de tomada de decisão considerar apenas os ganhos e os possíveis prejuízos próprios.

Tratamos o impacto coletivo como uma "externalidade", um eufemismo usado para designar tudo o que jogamos para fora do nosso muro e fingimos que não é problema nosso.

Insistimos em tentar resolver uma crise sistêmica, interdependente e global usando exatamente a mesma calculadora individualista que a criou.

Por que enfrentar a crise climática exige pensamento coletivo

Superar esse estado de choque não virá de mais uma sigla, de uma nova ferramenta de gestão ou de outra conferência internacional esvaziada de ambição.

O que precisamos resgatar, com urgência, é a nossa capacidade atrofiada de pensamento coletivo.

O impacto sobre o todo precisa entrar no centro da equação do nosso jeito de pensar, governar e fazer negócios — não como filantropia ou discurso, mas como critério básico de sobrevivência.

Se continuarmos otimizando apenas o nosso próprio quintal enquanto a casa inteira pega fogo, seguiremos contratando tragédias cada vez maiores e mais frequentes.

E, quando a conta final dessa omissão for cobrada, a história não terá piedade de nós.