O fracasso das negociações da COP31 expõe os limites do multilateralismo e a urgência de colocar o interesse coletivo acima dos ganhos individuais
Diretor-geral da Beon - Colunista Bússola
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 13h00.
Após o fracasso das negociações da COP31, o autor afirma não saber mais como enfrentar a crise climática diante dos impasses do multilateralismo. O texto critica decisões de países e empresas guiadas por interesses de curto prazo e defende que o impacto coletivo passe a orientar governos e negócios.
No universo das consultorias, admitir que não se tem uma resposta é quase uma heresia. Somos treinados, contratados e remunerados justamente para estruturar diagnósticos, apontar caminhos e traduzir crises complexas em planos de ação executáveis.
Mas diante do fracasso das negociações da COP31 e da agonia visível do multilateralismo, a honestidade intelectual exige que eu abandone o figurino e admita em voz alta: eu não sei mais o que fazer.
Essa confissão não nasce de um pessimismo gratuito, mas de um estado de choque.
Durante anos, acreditei que conforme as evidências científicas se somassem à chegada da conta econômica, os mecanismos de tomada de decisão se moveriam. Esse momento chegou.
A ciência já entregou todos os alertas possíveis e as consequências práticas se empilham diante dos nossos olhos em velocidade assustadora — safras quebradas, cadeias de suprimentos colapsando, eventos climáticos extremos destruindo infraestrutura e vidas.
Ainda assim, as engrenagens da governança global e da alocação de capital seguem travadas.
O impasse da COP31 deixa claro que não estamos diante de uma simples falha diplomática. O que testemunhamos é a falência de um modelo (estrutural e até da nossa forma de pensar).
Países e empresas sentam-se à mesa de negociação fazendo contas estritamente individuais sobre o que podem ganhar ou perder no próximo ciclo eleitoral ou no balanço do trimestre seguinte.
Para proteger ganhos de curto prazo, adia-se o custo da transição e empurra-se a responsabilidade para o vizinho.
Vivemos, em escala planetária, o dilema que a economia chama de tragédia dos comuns.
O conceito descreve o que acontece quando indivíduos agindo de forma racional segundo seu próprio interesse exploram um recurso compartilhado até seu esgotamento, levando todos à ruína.
Se na camada das sociedades locais o individualismo exacerbado já corrói a confiança, degrada o espaço público e gera prejuízos imensos, imaginar que resolveremos a crise climática sob essa mesma lógica é uma ilusão.
Questões que afetam os bilhões de habitantes do planeta são estruturalmente impossíveis de tratar enquanto o nosso modelo de tomada de decisão considerar apenas os ganhos e os possíveis prejuízos próprios.
Tratamos o impacto coletivo como uma "externalidade", um eufemismo usado para designar tudo o que jogamos para fora do nosso muro e fingimos que não é problema nosso.
Insistimos em tentar resolver uma crise sistêmica, interdependente e global usando exatamente a mesma calculadora individualista que a criou.
Superar esse estado de choque não virá de mais uma sigla, de uma nova ferramenta de gestão ou de outra conferência internacional esvaziada de ambição.
O que precisamos resgatar, com urgência, é a nossa capacidade atrofiada de pensamento coletivo.
O impacto sobre o todo precisa entrar no centro da equação do nosso jeito de pensar, governar e fazer negócios — não como filantropia ou discurso, mas como critério básico de sobrevivência.
Se continuarmos otimizando apenas o nosso próprio quintal enquanto a casa inteira pega fogo, seguiremos contratando tragédias cada vez maiores e mais frequentes.
E, quando a conta final dessa omissão for cobrada, a história não terá piedade de nós.
O autor considera que o impasse da COP31 revela uma falha estrutural na cooperação internacional para enfrentar a crise climática. Na avaliação apresentada, países e empresas priorizam interesses próprios e ganhos de curto prazo em vez de soluções coletivas.
A tragédia dos comuns descreve uma situação em que indivíduos agem racionalmente em benefício próprio, mas acabam esgotando um recurso compartilhado e prejudicando todos. O texto aplica esse conceito à crise climática para explicar como decisões individuais podem comprometer o interesse coletivo.
Segundo o argumento do autor, países e empresas avaliam principalmente os ganhos e as perdas do próximo ciclo eleitoral ou trimestre financeiro. Essa lógica leva ao adiamento dos custos da transição e à transferência de responsabilidades para outros agentes.
No texto, externalidade é o termo usado para representar impactos coletivos que ficam fora dos cálculos individuais de governos e empresas. O autor critica essa abordagem porque permite ignorar consequências que afetam outras pessoas e o conjunto da sociedade.
Na avaliação do autor, os alertas científicos e as consequências econômicas da crise climática já são evidentes, mas não conseguiram destravar os mecanismos de decisão. O problema estaria na permanência de um modelo que privilegia interesses individuais em detrimento dos impactos coletivos.
O autor defende recuperar a capacidade de pensamento coletivo e colocar o impacto sobre toda a sociedade no centro das decisões políticas e econômicas. Para ele, essa mudança deve ser tratada como um critério básico de sobrevivência, e não apenas como filantropia ou discurso.