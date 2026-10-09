Assistente que age sozinho: o que é um agente de IA e como criar o seu sem saber programar

Pedir a um assistente virtual que resuma um e-mail é uma coisa. Pedir que ele leia a caixa de entrada, separe os pedidos urgentes, consulte a agenda e responda sozinho aos casos simples é outra. Esse segundo cenário descreve um agente de IA, sistema que ganha espaço na rotina de empresas e profissionais.

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O que é um agente de inteligência artificial

Um agente é um programa que usa um modelo de linguagem, como os que alimentam o ChatGPT, o Gemini e o Claude, para cumprir um objetivo com certo grau de autonomia. Em vez de responder a uma única pergunta, ele divide a meta em etapas, escolhe ferramentas, executa ações e avalia o resultado antes de seguir.

Em guia técnico sobre o tema, a Anthropic diferencia fluxos de trabalho de agentes. Nos fluxos, o caminho é definido previamente por código. Nos agentes, o próprio modelo decide como conduzir o processo e quais recursos usar.

Como um agente funciona

O ciclo básico reúne quatro elementos. O modelo de linguagem interpreta o objetivo e raciocina. As ferramentas são os acessos concedidos, como e-mail, planilhas, calendário ou busca na internet. A memória guarda o contexto da tarefa, e as instruções definem limites e critérios de qualidade.

Exemplos no dia a dia

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Um agente de atendimento pode classificar mensagens de clientes e responder dúvidas frequentes. Na área financeira, pode conciliar lançamentos e sinalizar divergências. No marketing, pode monitorar menções à marca e preparar um resumo diário. Em todos os casos, a pessoa define a meta e revisa o que for sensível.

Como criar um agente passo a passo

O primeiro passo é escolher uma tarefa repetitiva e delimitada, com início e fim claros, como gerar um relatório semanal. Metas amplas demais tendem a render resultados inconsistentes.

Depois, é preciso definir as ferramentas e as permissões. Plataformas de automação sem código, como Zapier, Make e n8n, permitem conectar um modelo a aplicativos sem programar. Quem tem conhecimento técnico pode usar bibliotecas como LangChain ou as APIs dos próprios modelos.

Em seguida, vêm as instruções. Um bom comando descreve o objetivo, o formato de entrega, as fontes permitidas e o que fazer em caso de dúvida, como pedir confirmação a uma pessoa. Testar com poucos casos reais antes de ampliar o uso ajuda a identificar falhas.

Cuidados antes de delegar tarefas

Agentes cometem erros e podem agir com base em dados incorretos. Por isso, o recomendado é começar com permissões limitadas, como acesso somente de leitura, e manter supervisão humana em ações irreversíveis, como pagamentos ou mensagens a clientes.

Também é preciso atenção à proteção de dados. Informações pessoais ou sigilosas só devem ser compartilhadas com ferramentas aprovadas pela empresa e em conformidade com a LGPD. Registrar as ações do agente facilita auditorias e correções.

O que acompanhar daqui para frente

Fornecedores como OpenAI, Google e Anthropic vêm lançando recursos voltados a agentes, o que amplia as opções para empresas e profissionais. Para quem pretende adotar a tecnologia, o caminho mais citado é começar por tarefas pequenas, medir o tempo economizado e a taxa de erros e só depois expandir o uso.

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