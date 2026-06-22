IA gera R$ 1 milhão extra em receita para Animale e Maria Filó — e agora chega à Farm

Um piloto de inteligência artificial (IA) testado em apenas dez lojas físicas da Animale e da Maria Filó, no Rio de Janeiro, gerou mais de R$ 1 milhão em receita incremental em sete semanas — um avanço de 5,7% nas vendas das unidades participantes em relação a um grupo de controle.

O resultado, do Azzas 2154, maior grupo de moda da América Latina, foi suficiente para acelerar os planos de expansão da ferramenta: ela já está sendo levada para 97 lojas das duas marcas e também para mais de 220 unidades da Farm, outra marca do grupo.

"Os resultados obtidos durante o piloto aceleraram significativamente o plano de expansão da iniciativa", afirma Mateus Portelinha, head de IA da unidade Fashion & Lifestyle do Azzas 2154, em entrevista à EXAME. Segundo ele, a expectativa é que a solução esteja disponível para todo o grupo até o final de setembro.

Como o resultado foi calculado

A metodologia usada para validar o ganho de receita foi um teste A/B.

As dez lojas participantes do piloto — cinco da Animale e cinco da Maria Filó — foram comparadas a lojas de clusters equivalentes que não usaram a ferramenta.

A receita incremental corresponde à diferença de desempenho entre os dois grupos, descontado o comportamento médio das lojas de controle no mesmo período.

Segundo Portelinha, a análise foi refinada para ficar ainda mais conservadora: a equipe também descontou o crescimento histórico que essas lojas já vinham apresentando antes do início do projeto, isolando o efeito específico da ferramenta.

"Não houve intervenções comerciais extraordinárias ou mudanças estruturais exclusivas nas lojas participantes durante o período analisado", afirma o executivo, ao explicar como a empresa descartou outras explicações, como promoções pontuais ou sazonalidade, para os resultados observados.

O que a IA realmente faz

A ferramenta cruza indicadores como vendas, ticket médio, peças por atendimento, fluxo e conversão, gerando diagnósticos semanais e recomendações práticas para gestores de loja.

Os dados vêm de um ecossistema integrado que reúne ERP, plataforma de e-commerce, CRM, contadores de fluxo e indicadores de atendimento, consolidados em um único ambiente analítico.

"Um dos maiores desafios do projeto foi justamente estruturar essa camada de dados, conectando diferentes fontes de informação", diz Portelinha.

A solução foi desenvolvida internamente pelo time de inovação do Azzas 2154 e combina inteligência artificial generativa com modelos analíticos para traduzir indicadores complexos em recomendações simples e executáveis no dia a dia das lojas.

Os números por trás do piloto

Além do ganho de receita, a fase-teste registrou alta de 8,6% no ticket médio, crescimento de até 16 pontos percentuais na conversão de vendas e aumento de até 10 pontos percentuais no volume de tickets gerados — médias consolidadas entre as lojas participantes, com variação individual entre unidades.

"O aspecto mais relevante foi a consistência dos ganhos observados ao longo do piloto, reforçando que os resultados não ficaram concentrados em poucos casos isolados", afirma Portelinha.

Um efeito colateral também chamou atenção.

Em uma das lojas da Maria Filó, o tempo dedicado pelo gerente à elaboração do plano semanal de vendas — que antes consumia quase um dia inteiro de trabalho — caiu para poucas horas, redução de mais de 80% no tempo gasto com essa tarefa.

Da semana ao tempo real

Hoje, as recomendações da ferramenta são geradas semanalmente, e usadas como base para sessões de acompanhamento entre supervisores e gerentes de loja.

Mas essa cadência deve mudar em breve. Segundo Portelinha, o próximo passo da ferramenta é migrar de uma lógica semanal para uma lógica em tempo real, permitindo monitorar a execução dos planos de ação diariamente e fazer correções de rota mais rápido.

A expansão da escala — de 10 para mais de 320 lojas somando Animale, Maria Filó e Farm — também muda a natureza do desafio, segundo o executivo. "O desafio deixa de ser tecnológico e passa a ser principalmente de adoção e execução", afirma Portelinha. "Nosso foco agora é assegurar que a mesma disciplina de gestão observada no piloto seja replicada em escala, garantindo consistência na execução e preservando os resultados obtidos."

Privacidade e próximos passos

Segundo a empresa, a ferramenta segue as diretrizes de governança e segurança de dados já estabelecidas pelo grupo, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), e não utiliza informações sensíveis de clientes ou colaboradores para fins de avaliação individual.

O Azzas 2154 tem ações listadas na B3 e presença no Índice Ibovespa.

A companhia reúne 28 marcas — incluindo Arezzo, Schutz, Hering e Reserva — organizadas em três unidades de negócio, com cerca de 22 mil funcionários.