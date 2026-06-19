Azzas 2154 contrata Morgan Stanley para avaliar venda da Farm

A Azzas 2154 iniciou oficialmente um processo para avaliar alternativas estratégicas para a Farm Rio (marca internacional da Farm), e contratou o Morgan Stanley para assessorar a operação.

A informação, antecipada pelo NeoFeed, foi confirmada pela companhia em Fato Relevante divulgado ao mercado nesta sexta-feira, 19. Segundo apuração do veículo, o negócio é estimado a U$ 1 bilhão.

Segundo o Grupo Azzas 2154, o objetivo é "destravar valor" da marca, mas, por enquanto, não há decisão tomada, proposta formal ou estrutura definida para uma eventual transação.

A iniciativa acontece em um momento de reorganização da Azzas 2154, resultado da fusão entre Arezzo&Co e Grupo Soma, e em meio às divergências públicas entre os fundadores Roberto Jatahy e Alexandre Birman sobre os rumos do grupo.

Em entrevista ao podcast “De frente com CEO”, da EXAME, nesta semana, Marcello Bastos, cofundador da Farm, comentou que acredita que a situação entre os sócios será superada.

"Pode haver divergências, mas elas precisam ser resolvidas olhando para o que é melhor para a empresa e para os resultados de longo prazo", diz. "Eles vão se entender. Eles vão encontrar um caminho que será bom para os dois lados," afirma.

Farm Rio é uma das joias da coroa da Azzas

Responsável por cerca de 1/4 das receitas da companhia, a Farm Rio se transformou em uma das principais histórias de internacionalização da moda brasileira. A marca já responde por aproximadamente 40% das vendas fora do Brasil, com presença em Estados Unidos, Europa e Oriente Médio.

No ano passado, a Farm registrou receita bruta próxima de R$ 3,4 bilhões e se consolidou como uma das marcas mais valiosas do portfólio da Azzas.

Agora, a companhia estuda formas de capturar esse valor. Entre as possibilidades estão uma venda parcial, a entrada de um investidor estratégico, uma cisão ou até uma eventual abertura de capital da operação internacional.

No comunicado, a empresa afirma que a contratação do Morgan Stanley faz parte da prática usual de avaliação contínua de seus ativos e reforça que "não há qualquer decisão tomada, operação aprovada ou instrumento vinculante celebrado".

Movimento acontece em meio a turbulências na Azzas

O processo ocorre poucos meses após o agravamento das tensões entre os principais acionistas do grupo. Desde a fusão entre Arezzo&Co e Grupo Soma, anunciada em 2024, divergências sobre governança e estratégia passaram a ganhar visibilidade no mercado.

A avaliação de alternativas para a Farm pode ser vista como uma tentativa de evidenciar o valor individual da marca, considerada por analistas um dos ativos mais fortes do conglomerado.

Com presença em mais de 100 países e crescimento acelerado no exterior, a Farm vem atraindo interesse internacional desde antes da fusão. Em 2025, celebridades como Taylor Swift e Sarah Jessica Parker impulsionaram a visibilidade da marca nos Estados Unidos, enquanto parcerias com varejistas como Anthropologie ajudaram a ampliar a operação no país.

O que diz a companhia

Em fato relevante, a Azzas 2154 afirmou que:

"Contratou o Banco Morgan Stanley S.A. para assessorar a avaliação de alternativas estratégicas envolvendo os ativos relacionados à marca Farm Rio, com o objetivo de destravar valor dessa marca."

A companhia ressaltou, porém, que não existe, neste momento, "qualquer decisão tomada, operação aprovada, estrutura definida, proposta formal ou definição acerca da efetiva implementação de qualquer eventual operação".

A presença internacional da Farm Rio se expande

Com mais de 130 lojas no Brasil, novas unidades da Farm estão previstas para este ano no Brasil, segundo Bastos. Mas para o mercado internacional, onde a marca possui 18 unidades próprias, além de presença em grandes lojas de departamento internacionais, a Farm segue acelerando sua expansão global.

A estratégia agora inclui reforçar a presença em destinos turísticos e de luxo, com novas operações chamadas “summer stores” (ou lojas de verão) a partir do início deste mês em locais como Ibiza (Espanha), Saint-Tropez (França), Marbella (Espanha) e Capri (Itália). A marca também reforça sua operação sazonal em Mykonos, na Grécia.

“Vamos começar como algo sazonal, mas se o resultado persistir, pode se tornar uma loja física”, afirma Bastos.

A companhia também vê espaço para crescer em cidades estratégicas da Europa, depois de consolidar sua presença em mercados como Londres e Paris.

"Depois de NY, os lugares que mais temos resultado fora do Brasil são Londres e Paris. E neste ano teremos mais novidades na Espanha", diz o cofundador.

Atualmente, a Farm tem lojas distribuídas por mercados estratégicos como Estados Unidos, Europa, Oriente Médio e América Latina.