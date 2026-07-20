Britain's new Prime Minister Andy Burnham gives his first speech in front of 10 Downing Street in central London on July 20, 2026, after being asked by the king to form the next government. (Photo by Oli SCARFF / AFP)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 20 de julho de 2026 às 15h43.
Última atualização em 20 de julho de 2026 às 15h45.
O novo primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, tomou posse nesta segunda-feira, 20, e afirmou em seu primeiro discurso como premiê que irá implementar um "plano de 10 anos" durante seu governo. O político trabalhista chega ao cargo após uma década de instabilidade no comando de Downing Street, sendo o sétimo primeiro-ministro desde 2016.
Durante o discurso em frente à residência oficial do premiê, Burnham afirmou que o Reino Unido precisa recuperar a estabilidade política e disse que pretende promover as maiores mudanças no país nas últimas quatro décadas, com reformas na estrutura do governo e da economia.
"Mais tarde neste ano, apresentarei um novo plano para a Grã-Bretanha, um plano de 10 anos, estabelecendo um caminho de onde estamos agora para onde acredito que todos queremos que o país esteja", afirmou.
Segundo o novo premiê, o projeto buscará descentralizar o poder político, ampliar a participação das comunidades locais nas decisões públicas, fortalecer o controle público sobre serviços considerados essenciais e incentivar a reindustrialização britânica por meio das compras governamentais.
Burnham argumentou que parte dos problemas atuais teve origem nas transformações econômicas da década de 1980, que, segundo ele, centralizaram o poder político, privatizaram setores estratégicos e provocaram a desindustrialização de diversas regiões do país.
Burnham afirmou que sua primeira determinação ao assumir oficialmente o cargo será iniciar um programa para eliminar a situação de rua no país.
"Em breve entrarei por aquela porta e darei minha primeira instrução: acabar com a situação de rua em nosso país", declarou.
Após o discurso, o governo anunciou um investimento adicional de 340 milhões de libras ao longo dos próximos cinco anos para apoiar essa iniciativa.
Embora tenha afirmado que o plano estrutural será apresentado apenas no fim do ano, Burnham disse que anunciará já nesta semana medidas para aliviar o custo de vida da população.
Segundo ele, as iniciativas começarão a ser detalhadas a partir de terça-feira, 21, juntamente com a forma de financiamento das propostas.
"Posso fazer algo para dar às pessoas algum alívio agora, alguma ajuda com o custo de vida", afirmou.
O novo premiê também prometeu reformar o sistema educacional para ampliar o acesso dos jovens ao mercado de trabalho, reforçar o apoio em saúde mental, construir mais moradias populares e manter os compromissos fiscais e de defesa assumidos pelo Reino Unido.
Andy Burnham tornou-se primeiro-ministro após vencer a disputa pela liderança do Partido Trabalhista na semana passada, substituindo Keir Starmer no cargo.
Antes de assumir oficialmente o governo, Burnham foi recebido pelo rei Charles III no Palácio de Buckingham, onde aceitou formalmente o convite do monarca para formar um novo governo, procedimento tradicional do sistema parlamentar britânico.
Nas próximas horas, o novo premiê deverá anunciar a composição de seu gabinete ministerial, após promover mudanças na equipe que integrava o governo anterior.