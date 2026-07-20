O novo primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, tomou posse nesta segunda-feira, 20, e afirmou em seu primeiro discurso como premiê que irá implementar um "plano de 10 anos" durante seu governo. O político trabalhista chega ao cargo após uma década de instabilidade no comando de Downing Street, sendo o sétimo primeiro-ministro desde 2016.

Durante o discurso em frente à residência oficial do premiê, Burnham afirmou que o Reino Unido precisa recuperar a estabilidade política e disse que pretende promover as maiores mudanças no país nas últimas quatro décadas, com reformas na estrutura do governo e da economia.

"Mais tarde neste ano, apresentarei um novo plano para a Grã-Bretanha, um plano de 10 anos, estabelecendo um caminho de onde estamos agora para onde acredito que todos queremos que o país esteja", afirmou.

Segundo o novo premiê, o projeto buscará descentralizar o poder político, ampliar a participação das comunidades locais nas decisões públicas, fortalecer o controle público sobre serviços considerados essenciais e incentivar a reindustrialização britânica por meio das compras governamentais.

Burnham argumentou que parte dos problemas atuais teve origem nas transformações econômicas da década de 1980, que, segundo ele, centralizaram o poder político, privatizaram setores estratégicos e provocaram a desindustrialização de diversas regiões do país.

Combate à população em situação de rua será primeira ordem

Burnham afirmou que sua primeira determinação ao assumir oficialmente o cargo será iniciar um programa para eliminar a situação de rua no país.

"Em breve entrarei por aquela porta e darei minha primeira instrução: acabar com a situação de rua em nosso país", declarou.

Após o discurso, o governo anunciou um investimento adicional de 340 milhões de libras ao longo dos próximos cinco anos para apoiar essa iniciativa.

Medidas contra o custo de vida começam nesta semana

Embora tenha afirmado que o plano estrutural será apresentado apenas no fim do ano, Burnham disse que anunciará já nesta semana medidas para aliviar o custo de vida da população.

Segundo ele, as iniciativas começarão a ser detalhadas a partir de terça-feira, 21, juntamente com a forma de financiamento das propostas.

"Posso fazer algo para dar às pessoas algum alívio agora, alguma ajuda com o custo de vida", afirmou.

O novo premiê também prometeu reformar o sistema educacional para ampliar o acesso dos jovens ao mercado de trabalho, reforçar o apoio em saúde mental, construir mais moradias populares e manter os compromissos fiscais e de defesa assumidos pelo Reino Unido.

Burnham assume após mudança na liderança trabalhista

Andy Burnham tornou-se primeiro-ministro após vencer a disputa pela liderança do Partido Trabalhista na semana passada, substituindo Keir Starmer no cargo.

Antes de assumir oficialmente o governo, Burnham foi recebido pelo rei Charles III no Palácio de Buckingham, onde aceitou formalmente o convite do monarca para formar um novo governo, procedimento tradicional do sistema parlamentar britânico.

Nas próximas horas, o novo premiê deverá anunciar a composição de seu gabinete ministerial, após promover mudanças na equipe que integrava o governo anterior.