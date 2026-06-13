7 estratégias de marcas brasileiras para lucrar durante a Copa

A Copa do Mundo mexe com a emoção de bilhões de torcedores ao redor do mundo. Além do fator futebolístico, a competição também é momento chave para o mercado.

Só no Rio de Janeiro, o impacto deve ser de R$245 milhões, segundo previsão da RioTur. Em todo o Brasil, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o evento deve movimentar cerca de R$4 bilhões – número 6,5% maior que a Copa do Qatar. Pensando nas oportunidades abertas pelo período, empresas de diferentes setores se movimentam para o período.

A Vans apresenta a seleção especial "Para Torcer"

Uma curadoria exclusiva em tons de verde, azul e amarelo desenvolvida especialmente para quem deseja vibrar pelo país com muito estilo, conforto e autenticidade urbana. Com um olhar atento para o público feminino e para as principais tendências da temporada, a coleção destaca peças de vestuário e calçados que unem o clássico DNA Off The Wall à moda contemporânea.

O grande protagonista desse ecossistema de lançamentos é o tênis Super Lowpro na tonalidade Mono Deep Indigo (R$ 549,99), uma reinterpretação minimalista e sofisticada de uma silhueta clássica da marca, caracterizada por um design de perfil baixo e uma estética inteiramente monocromática em azul índigo profundo.

Complementando as opções de looks para os dias de celebração, a seleção traz a nostálgica camiseta baby tee inspirada nos anos 90 e 2000 (R$ 169,99), confeccionada em algodão com detalhes coloridos nas mangas e o logotipo acompanhando as variações temáticas.

A seleção especial "Para Torcer" e o novo Super Lowpro Mono Deep Indigo já estão disponíveis nos canais oficiais da Vans, incluindo o e-commerce nacional (vans.com.br), as Vans Stores e revendedores autorizados em todo o país.

Imagens da seleção especial. Foto: reprodução

Maria Filó lança coleção inspirada no futebol

Às vésperas do maior momento esportivo do planeta, a Maria Filó acaba de lançar uma coleção cápsula inspirada no universo do futebol, traduzindo o ato de torcer em encontros, memórias e conexões afetivas.

Composta por t-shirts e lenços em edição limitada, a linha combina referências à estética vintage das arquibancadas, sofisticação e feminilidade em peças que unem conforto, identity e contemporaneidade, celebrando a forma única como os brasileiros vivem o esporte.

Foxton apresenta coleção também inspirada no futebol

A Foxton apresenta sua nova coleção cápsula inspirada no universo do futebol. A linha propõe uma leitura autoral do esporte como fenômeno cultural, celebrando o ato de torcer como extensão do estilo de vida brasileiro.

Com o mote “A Camisa da Nossa Torcida”, o lançamento transforma peças em símbolos de pertencimento, emoção e conexão coletiva, combinando referências às camisas esportivas vintage com design e funcionalidade em propostas versáteis que transitam do bar ao estádio, refletindo o jeito Foxton de vestir o brasileiro para torcer.

Parque Bondinho Pão de Açúcar fará transmissões

O Parque Bondinho Arena Fest reunirá transmissões de partidas do mundial de seleções e atrações musicais no alto de um dos principais cartões-postais do Rio de Janeiro. Todos os jogos da seleção brasileira serão exibidos no atrativo, incluindo a estreia contra o Marrcos, além de outras partidas de destaque da competição, como França x Senegal, Argentina x Áustria e Noruega x França.

A agenda contará ainda com sorteio de brindes promocionais para o público e apresentações musicais de Tommax, Bloco das Gaúchas, Balburdia The Duck, Mixed by Mixed, Bruna Strait e DJ BENAN. A iniciativa, já incluída no ingresso do parque, busca oferecer ao público uma experiência que combina esporte, entretenimento e a vista privilegiada da Baía de Guanabara.

Orla TotalPass e Arena Orla

A Copa ganha um novo ponto de encontro em São Paulo. Localizada no Parque Villa-Lobos, a Orla TotalPass lança a Arena das Nações, uma experiência imersiva criada para reunir torcedores de diferentes nacionalidades durante os 34 dias do torneio.

Com uma estrutura de 12 mil m², transmissão de 70 partidas, quatro telões, shows, ativações culturais e uma ampla oferta gastronômica, o espaço aposta em um conceito que vai além da exibição dos jogos, transformando a competição em uma experiência multicultural ao ar livre.

A expectativa é que a Arena das Nações se consolide como um dos principais destinos da capital para acompanhar a Copa, combinando esporte, entretenimento, gastronomia e convivência em um ambiente pensado para famílias, turistas e apaixonados por futebol. A

A Orla Rio também lançou o projeto Arena Orla, que transforma cerca de 150 quiosques de oito praias cariocas em grandes pontos de encontro durante o maior torneio de futebol do mundo. A iniciativa reúne transmissões dos jogos, promoções, gastronomia temática e experiências especiais para torcedores em bairros como Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca e Recreio.

Por meio da plataforma digital Arena Orla, cariocas e turistas podem consultar programações, reservar mesas e escolher onde assistir às partidas à beira-mar.

Entre os quiosques participantes estão nomes tradicionais como Pato com Laranja, Tropik, Casa Fuego, Krabi Beach Club, Areia MPB, Juannas, Dumare, Mar de Copa, La Carioca, Mureta do Leme, SOGA Beach e Summer. A iniciativa também busca valorizar os quiosques como espaços de experiência e fortalecer a economia local durante um dos períodos de maior circulação de turistas no Rio.

Loja conceito da TIM promove encontros para troca de figurinhas, em São Paulo

Os colecionadores de figurinhas em São Paulo passam a contar com mais um espaço para encontrar outros fãs e completar suas coleções. Todos os sábados, das 13h às 18h, a loja conceito da TIM localizada na Rua Oscar Freire, 987, em São Paulo, promoverá encontros para troca de figurinhas, reuniindo pessoas de diferentes idades em um ambiente dedicado à interação e ao hobby.

A participação é gratuita e aberta ao público. Os encontros acontecerão semanalmente, sempre aos sábados, das 13h às 18h, na loja conceito da Oscar Freire.