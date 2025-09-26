Google libera dados do mundo real para treinar IA com mais precisão

O Google transformou seu vasto acervo de dados públicos em uma ferramenta valiosa para inteligência artificial com o lançamento do Data Commons Model Context Protocol (MCP) Server. A plataforma permite que desenvolvedores, cientistas de dados e agentes de IA acessem estatísticas do mundo real por meio de linguagem natural, o que facilita o treinamento de sistemas de IA mais precisos.

O Data Commons, lançado em 2018, organiza conjuntos de dados públicos de diferentes fontes, como pesquisas governamentais, dados administrativos locais e estatísticas de organizações globais, incluindo as Nações Unidas. Com o MCP Server, esses dados se tornam acessíveis via comandos em linguagem natural. Dessa forma, é possível a integração em agentes ou aplicativos de IA.

Sistemas de IA frequentemente utilizam dados da web não verificados, o que pode gerar informações incorretas ou “alucinações” quando faltam fontes confiáveis. Ao disponibilizar o MCP Server, o Google busca fornecer dados estruturados e verificáveis para empresas.

Como funciona o MCP

O MCP Server conecta conjuntos de dados públicos - de censos a estatísticas climáticas - com sistemas de IA, garantindo que as respostas sejam fundamentadas em informações reais. Segundo Prem Ramaswami, chefe do Data Commons, “o Model Context Protocol permite que o modelo de linguagem selecione os dados corretos no momento certo, sem necessidade de entender como os dados são estruturados ou como a API funciona”.

O MCP, padrão aberto introduzido pela Anthropic em novembro passado, permite que sistemas de IA acessem dados de diversas fontes, incluindo ferramentas de negócios e repositórios de conteúdo. Empresas como OpenAI, Microsoft e Google adotaram o padrão para integrar seus modelos a diferentes conjuntos de dados.

