Google libera dados do mundo real para treinar IA com mais precisão

A empresa conecta informações de censos, clima e estatísticas globais a sistemas de IA, o que permite dados mais confiáveis e contextualizados (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 17h43.
O Google transformou seu vasto acervo de dados públicos em uma ferramenta valiosa para inteligência artificial com o lançamento do Data Commons Model Context Protocol (MCP) Server. A plataforma permite que desenvolvedores, cientistas de dados e agentes de IA acessem estatísticas do mundo real por meio de linguagem natural, o que facilita o treinamento de sistemas de IA mais precisos.
O Data Commons, lançado em 2018, organiza conjuntos de dados públicos de diferentes fontes, como pesquisas governamentais, dados administrativos locais e estatísticas de organizações globais, incluindo as Nações Unidas. Com o MCP Server, esses dados se tornam acessíveis via comandos em linguagem natural. Dessa forma, é possível a integração em agentes ou aplicativos de IA.
Sistemas de IA frequentemente utilizam dados da web não verificados, o que pode gerar informações incorretas ou “alucinações” quando faltam fontes confiáveis. Ao disponibilizar o MCP Server, o Google busca fornecer dados estruturados e verificáveis para empresas.
O MCP Server conecta conjuntos de dados públicos - de censos a estatísticas climáticas - com sistemas de IA, garantindo que as respostas sejam fundamentadas em informações reais. Segundo Prem Ramaswami, chefe do Data Commons, “o Model Context Protocol permite que o modelo de linguagem selecione os dados corretos no momento certo, sem necessidade de entender como os dados são estruturados ou como a API funciona”.
O MCP, padrão aberto introduzido pela Anthropic em novembro passado, permite que sistemas de IA acessem dados de diversas fontes, incluindo ferramentas de negócios e repositórios de conteúdo. Empresas como OpenAI, Microsoft e Google adotaram o padrão para integrar seus modelos a diferentes conjuntos de dados.
De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.
Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.
Veja, abaixo, os principais temas abordados:
Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.
EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga