3 prompts para se preparar para uma entrevista de emprego

Uma pesquisa da CareerBuilder indica que 49% dos empregadores sabem, nos primeiros cinco minutos de uma entrevista, se um candidato é adequado para o cargo. Por isso, uma preparação eficaz pode ajudar a conquistar uma nova vaga com maior facilidade.

Ferramentas como ChatGPT e Gemini permitem que, com prompts simples, profissionais compreendam melhor o mercado, identifiquem habilidades valorizadas, preparem respostas estratégicas e até simulem entrevistas. Usar a IA para procurar emprego é uma opção estratégica, porque é possível extrair dados e dicas sobre o setor desejado a partir de uma visão ampla.

Outra vantagem é treinar respostas alinhadas às expectativas dos recrutadores, além de ganhar vantagem competitiva em relação a outros candidatos. Apesar da IA não substituir o preparo humano, ela potencializa sua performance e pode te ajudar a apresentar um perfil mais competitivo e atualizado nas etapas de seleção.

A seguir, você confere três prompts que pode usar nas IAs para te preparar para entrevistas de emprego.

Prompt 1: simular perguntas e respostas de entrevistas

Ao incluir perguntas técnicas, comportamentais e situacionais, você se prepara para diferentes tipos de desafios que podem surgir durante a entrevista, e evitar surpresas.

“Faça uma simulação completa de entrevista para a vaga de [cargo] na [empresa]. Inclua perguntas técnicas, comportamentais e situacionais que recrutadores normalmente fazem. Após cada resposta que eu fornecer, avalie de forma detalhada: clareza, relevância, impacto e linguagem corporal sugerida. Indique maneiras de melhorar cada resposta, exemplos concretos de como reforçar minhas habilidades e como demonstrar experiência com [habilidade] no contexto do cargo.”

O modelo cria perguntas realistas, avalia suas respostas ponto a ponto e sugere melhorias específicas. Outro destaque é entender mais sobre exemplos práticos de como demonstrar habilidades técnicas e comportamentais, que preparam você para se destacar.

Prompt 2: identificar lacunas em habilidades

Para cada competência, a IA indica maneiras concretas para você destacar seus diferenciais nas entrevistas com exemplos de projetos, experiências passadas ou exercícios aplicáveis. A preparação também permite que você alinhe suas respostas a casos reais e tangíveis.

“Para a função de [cargo] na [empresa/setor], liste todas as competências técnicas, comportamentais e digitais esperadas, especialmente relacionadas ao uso de [habilidade]. Para cada competência, sugira maneiras concretas de demonstrá-la durante a entrevista, incluindo exemplos de projetos, experiências anteriores ou exercícios práticos. Indique também quais lacunas devo priorizar para melhorar meu desempenho e impressionar os recrutadores.”

O prompt aponta quais habilidades precisam de atenção antes da entrevista, e ajudam a focar no que é mais relevante para impressionar os recrutadores e aumentar suas chances de sucesso.

Prompt 3: mapear tendências e inovações do setor

Ao usar esse prompt, a IA apresenta um panorama atualizado do setor, destaca tecnologias emergentes e inovações, indica ferramentas práticas e sugere competências essenciais para acompanhar a evolução do mercado.

“Estou me candidatando para vagas de [nome do cargo] na área de [setor]. Quero entender qual tendência está transformando esse setor e como profissionais da função estão usando essas inovações para se destacar. Pode me fornecer uma análise detalhada das principais novidades, tecnologias emergentes, ferramentas utilizadas e casos de sucesso recentes? Inclua também habilidades estratégicas e técnicas que devo desenvolver para acompanhar essas mudanças e me tornar competitivo.”

O intuito é apresentar exemplos reais de como profissionais aplicam essas inovações. Por isso, o prompt oferece inspiração e modelos de comportamento que podem ser replicados ou adaptados em entrevistas e processos seletivos.

