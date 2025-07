Google lança Web Guide: nova funcionalidade com IA para organizar resultados de pesquisa

O Google está ampliando as funcionalidades de seu buscador líder de mercado com inteligência artificial. Nesta quinta-feira, 24, a empresa anunciou o lançamento do "Web Guide", um experimento do Search Labs que utiliza IA para agrupar páginas de resultados relacionadas a aspectos específicos da pesquisa feita pelos usuários.

Segundo o Google, a novidade é eficaz para consultas mais abertas, por exemplo, sobre "como viajar sozinho no Japão" ou até buscas mais complexas, com várias sentenças. Resultados para pesquisas como "Minha família está espalhada por vários fusos horários. Quais são as melhores ferramentas para manter contato e fortalecer relacionamentos à distância?" seriam facilmente agrupados com o Web Guide.

Com a nova funcionalidade, cada seção dos resultados de pesquisa se concentrará em um tipo de resposta. No caso de viagem solo, por exemplo, serão exibidos agrupamentos como guias completos, dicas de segurança, links de experiências pessoais compartilhadas e muito mais.

Esse novo experimento é uma variação da técnica fan-out, já utilizada pelo Google em seu Modo IA para exibir resultados de pesquisa de forma mais abrangente. Essa funcionalidade é alimentada pelo Gemini, que ajuda a empresa a entender melhor a busca e, com isso, vincula-a a outras páginas que poderiam ser perdidas com a exibição dos resultados tradicionais.

O que são os experimentos do Search Labs?

Esses experimentos do Search Labs são uma forma do Google testar novas ideias, permitindo que os usuários optem por participar daqueles que acharem interessantes. Eles podem ser ativados ou desativados a qualquer momento e incluem ferramentas como o Modo IA do Google, NotebookLM, a ferramenta de criação de filmes Flow, além de outras ideias mais específicas, como um programa de áudio com notícias baseadas no feed do Discover.

O Web Guide, por exemplo, estará disponível para os usuários que optarem por participar e, inicialmente, reconfigurará os resultados de pesquisa na aba “Web” das buscas feitas no Google. O usuário também poderá desativar a visualização diretamente na aba, caso prefira os resultados padrão sem precisar desativar o experimento completamente.

Com o tempo, o Google diz que o experimento se expandirá para outras áreas da pesquisa no buscador, incluindo a aba "Todas", que agrupa todos os resultados, geralmente aberta por um resumo gerado por IA (AI Overview).