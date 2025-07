OpenAI planeja lançamento do GPT-5 em agosto, com novas funcionalidades e integração com o3

A OpenAI está se preparando para lançar o GPT-5 no início de agosto, com versões mini e nano também disponíveis através de sua API. O lançamento do modelo de próxima geração segue uma série de testes e ajustes, além de um pequeno atraso, já que inicialmente era esperado para maio. Fontes próximas à OpenAI confirmaram os planos à The Verge.

A novidade promete expandir as capacidades de raciocínio da IA, incorporando a tecnologia o3, que visa melhorar o entendimento e a aplicação de tarefas complexas. Sam Altman, CEO da OpenAI, comentou recentemente no X sobre o lançamento iminente do GPT-5 e mencionou que a IA foi capaz de responder a uma pergunta que ele mesmo não conseguiu entender. Segundo ele, isso provocou uma sensação de "inutilidade" em relação à inteligência artificial.

Com o lançamento, a OpenAI espera consolidar a integração de diferentes tecnologias para criar um sistema mais robusto. O GPT-5 será um modelo unificado, combinando os modelos da série o com os da GPT, permitindo que os usuários realizem tarefas mais complexas com maior facilidade.

Em termos de acessibilidade, o GPT-5 estará disponível em versões mini e nano. A versão mini poderá ser acessada tanto pelo ChatGPT quanto pela API, enquanto a versão nano será restrita à API.

Além dele, a OpenAI também está trabalhando em um modelo de linguagem de pesos abertos, com possibilidade de chegar ao mercado ainda em julho. É esperado que esse modelo conte com recursos de raciocínio similares ao o3 mini.

Essa será a primeira vez desde o GPT-2 que a OpenAI lança um modelo de pesos abertos. Ele estará disponível, por exemplo, na Hugging Face, plataforma que hospeda IAs de código aberto, além da Azure, da Microsoft, o que deve estremecer ainda mais a relação entre as parceiras.

O GPT-5 será uma inteligência artificial geral?

Assim como outras empresas de tecnologia, a OpenAI almeja atingir o marco da inteligência artificial geral (AGI). O GPT-5, no entanto, pelo menos em seu lançamento, ainda não poderá ser classificado como uma. Segundo Altman, o modelo não alcançará a "capacidade de nível ouro" por vários meses após ser lançado.

Mesmo assim, a nova versão é parte dos esforços da OpenAI para simplificar e combinar seus grandes modelos de linguagem (LLMs), com o objetivo de criar um sistema mais robusto, que possa, eventualmente, ser declarado uma AGI.