Google expande NotebookLM com notícias da The Economist e The Atlantic

O Google está transformando seu popular assistente de pesquisa e anotações com inteligência artificial, o NotebookLM, em uma plataforma mais robusta, com o objetivo de permitir que usuários explorem tópicos variados de seus interesses, de saúde e conselhos de vida a dicas de viagem e análise financeira.

Para isso, a empresa anunciou que, a partir desta terça-feira, 15, uma série de cadernos destacados de diversos autores, publicações, pesquisadores e organizações sem fins lucrativos estarão disponíveis e poderão ser acessados na biblioteca da ferramenta.

A coleção inicial inclui materiais jornalísticos da The Economist e The Atlantic, além de professores, autores e até obras de Shakespeare, e foi projetada para oferecer aos usuários exemplos práticos de como o NotebookLM pode ser utilizado para aprofundar temas de interesse.

Com a disponibilização desses cadernos, usuários do assistente poderão ler o material original e também fazer perguntas, explorar tópicos e obter respostas com citações. Além disso, será possível ouvir resumos em áudio pré-gerados ou explorar os temas principais por meio do recurso “Mapas Mentais” do aplicativo.

Essa nova adição complementa um recurso recém-lançado que permite aos usuários compartilharem publicamente seus cadernos com outras pessoas no aplicativo. Desde seu lançamento no mês passado, o Google afirma que mais de 140 mil cadernos públicos já foram compartilhados. A empresa planeja expandir sua própria coleção nos próximos meses, incluindo mais produtos das parcerias com as empresas jornalísticas.

Quais cadernos estão incluídos no NotebookLLM?

A linha inicial inclui uma série de cadernos com temas diversos. Dentre eles, estão conselhos sobre longevidade do best-seller Eric Topol, autor de Super Agers: An Evidence-Based Approach to Longevity. Outro caderno traz uma análise e previsões para 2025, extraídas do relatório anual The World Ahead, de The Economist.

Há também material com conselhos baseados nas colunas do autor Arthur C. Brooks, publicadas na The Atlantic, intitulado “How to Build A Life”, além de dicas de parentalidade com base na ciência, extraídos da popular newsletter de psicologia de Jacqueline Nesi, chamada Techno Sapiens.

Além disso, a coleção inclui um guia voltado para fãs de ciência que planejam visitar o Parque Nacional Yellowstone, incluindo explicações geológicas e insights sobre biodiversidade. Um caderno sobre as tendências de longo prazo no bem-estar humano, publicado pelo projeto Our World In Data, da Universidade de Oxford, também está na coleção.

A coleção inclui ainda as Obras Completas de William Shakespeare, ideais para estudantes e estudiosos, e um caderno que acompanha os relatórios de ganhos do primeiro trimestre das 50 maiores empresas públicas do mundo, voltado para analistas financeiros e observadores de mercado.