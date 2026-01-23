Google investe em startup japonesa para ampliar presença do Gemini no país

O Google passou a integrar a lista de investidores da startup japonesa Sakana AI para ampliar a presença do chatbot Gemini no Japão, considerado um dos mercados mais estratégicos para a expansão da inteligência artificial no setor corporativo.

O investimento ocorre após uma rodada Série B de US$ 135 milhões, concluída no ano passado, que avaliou a Sakana AI em cerca de US$ 2,6 bilhões. O valor aportado pela Alphabet Inc., que controla o Google, não foi divulgado.

Com o acordo, a Sakana poderá utilizar os modelos de linguagem do Google para desenvolver novos produtos e aumentar sua confiabilidade. Em troca, o Google ganha apoio de uma das startups de IA mais valiosas do Japão para promover o Gemini no mercado corporativo e acirrar a disputa com o ChatGPT, da OpenAI.

"Resistência" à IA

A adoção de IA no setor corporativo japonês avança de forma gradual, pois empresas locais apresentam certa resistência em alterar modelos de negócios consolidados há décadas.

Ainda assim, a Sakana tem conseguido se posicionar bem, com apoio de grupos como o Mitsubishi UFJ Financial Group. Por exemplo, a startup fechou contratos com o MUFG Bank e com o Daiwa Securities Group para desenvolver ferramentas de IA.

Fundada em 2023, a Sakana AI também se beneficiou de uma subvenção do governo japonês, num esforço nacional para desenvolver modelos de IA baseados na língua local e menos dependentes de empresas americanas.

Para 2026, a empresa planeja estreitar relações com o Ministério da Defesa e outras agências governamentais, além de expandir sua base de clientes corporativos e avançar internacionalmente. Segundo Ha, o uso de modelos estrangeiros pode ser limitado em alguns desses projetos.